Giành 3 điểm đầu tay đấu trường Đông Nam Á, Nam Định lại gây lo lắng: Tại sao?

Nam Định dính thẻ đỏ, may không thua

Dù đến từ nền bóng đá non trẻ như Campuchia, nhưng đối thủ của đội Nam Định là Svay Rieng không hề yếu. Với 6 ngoại binh, cùng lực lượng nội binh thuộc hàng tốt nhất Campuchia, Svay Rieng đã đoạt ngôi á quân AFC Challenge Cup (Cúp C3 châu Á) mùa trước, cầm hòa Thanh Hóa, đánh bại Terengganu (Malaysia) tại sân chơi ASEAN Club Championship.

Lâm Ti Phông (39) nổi bật với 2 bàn thắng và cách chơi bóng lăn xả ảnh: CLB Nam Định

Theo một tuyển thủ quốc gia, Svay Rieng là đội bóng có lối chơi, triết lý và bản sắc rõ ràng. Chiến thắng 3-0 trước Shan United (Myanmar) ở trận ra quân ASEAN Club Championship mùa này càng thể hiện sức mạnh đáng gờm của đương kim vô địch Campuchia.

Bởi vậy, CLB Nam Định đã gặp khó trước Svay Rieng trong nửa đầu hiệp 1. Thậm chí, học trò HLV Vũ Hồng Việt cầm bóng và dứt điểm trúng đích ít hơn, dù được chơi trên sân nhà. Trong ngày vắng 2 ngoại binh quan trọng gồm Romulo da Silva và Caio Cesar, CLB Nam Định đá rời rạc, bế tắc. Tuy nhiên, khác với những trận trước - ngoại binh sắm vai chính, lần này "người hùng" giúp đội bóng thành Nam phá vỡ thế bế tắc lại là một nội binh: Lâm Ti Phông.

Phút 36, Ti Phông chạy chỗ khôn khéo rồi dứt điểm một chạm hiểm hóc sau quả tạt của Lucas Alves để mở tỷ số. 4 phút sau, lại là cựu tiền đạo U.23 VN sút cận thành sau khi Hansen đá dội cột dọc trước đó, nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Dù là mẫu tiền vệ thiên về cầm bóng bứt tốc và đột phá, nhưng Ti Phông 2 lần xé lưới Svay Rieng đều từ những pha dứt điểm nhạy bén.

Thay vì dồn bóng cho ngoại binh ở trận gặp Ratchaburi (thắng 3-1) tại AFC Champions League 2, CLB Nam Định đã "xoay vần" lối chơi về lại nội binh. Các chân sút ngoại như Percy Tau, Hansen, Mahmoud Eid cầm bóng gây áp lực ngoài vòng cấm, mở ra không gian cho Ti Phông hay A Mít tiếp cận cầu môn. Các nội binh Nam Định đã không từ chối cơ hội để giành lại "vai chính", trong ngày sân Thiên Trường mở hội.

Đang có thế trận thuận lợi, CLB Nam Định lại mắc sai lầm với tấm thẻ đỏ phút 59 của Mahmoud Eid. Ở tình huống bóng trôi hết biên, ngoại binh chủ nhà vẫn đá thẳng vào người cầu thủ Svay Rieng. Trọng tài biên chứng kiến tình huống và tham vấn cho trọng tài chính truất quyền thi đấu Eid.

CLB Nam Định đánh mất thế trận và lùi về gồng mình phòng ngự. Trước áp lực rất lớn của Svay Rieng, chủ nhà thủng lưới ở phút 82. Cú sút xa của Patrick Robson đưa bóng đập người hậu vệ Nam Định đổi hướng khiến thủ môn Caique chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Dù vậy, may mắn cho CLB Nam Định, Svay Rieng đã không tận dụng thành công ưu thế hơn người để ghi thêm bàn thắng. Đại diện Campuchia tạo ra nhiều cơ hội, song dứt điểm quá nôn nóng, ngay cả khi cầu môn đã bỏ trống. Bởi vậy, Svay Rieng thua chung cuộc 1-2, còn Nam Định giữ lại 3 điểm đầu tay ở trận ra quân ASEAN Club Championship.

Tuy đã thắng Svay Rieng, nhưng CLB Nam Định để lại nhiều nỗi lo. Các ngoại binh vẫn tạo nên mảnh ghép rời rạc, lệch nhịp với nội binh. Học trò ông Vũ Hồng Việt chủ yếu thắng nhờ tình huống cụ thể hơn là tạo ra thế trận tấn công áp đảo trước đối thủ yếu hơn. Mật độ thi đấu liên tục từ đầu giải (6 trận trên mọi đấu trường) cũng đang tạo ra sức ép cho đương kim vô địch V-League. Phải cày ải liên tục và sân chơi nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng, đại diện VN có thể giữ "cái đầu lạnh" để hoàn thiện lối chơi và tiến xa tại ASEAN Club Championship, hay chỉ có thể tính toán từng trận?



