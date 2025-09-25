Thắng giòn giã đối thủ đồng hương, CLB TP.HCM I tái chiếm ngôi đầu

CLB TP.HCM I đánh bại đội đàn em

Trận hòa trước CLB Hà Nội ở vòng cuối của lượt đi khiến CLB TP.HCM I mất ngôi đầu và có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ở lượt về. Vì thế, cuộc đối đầu với “người một nhà” TP.HCM II là dịp để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi lên giây cót tinh thần bằng một chiến thắng để chinh chiến cho những trận đấu khó khăn phía trước.

Đội TP.HCM I ăn mừng chiến thắng Ảnh: VFF

Quyết đấu

Không chiến



Không bất ngờ khi đội TP.HCM I làm chủ cuộc chơi sau tiếng còi khai cuộc. Ba điểm nằm trong tay cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng không phải là bất ngờ. Dù vậy, chiến thắng đã không còn đậm đà với 7 bàn không gỡ như lượt đi bởi CLB TP.HCM I thừa hiểu, thắng đậm như trước cũng không giải quyết được vấn đề trong cuộc đua vô địch.

Trở lại với diễn biến trên sân, CLB TP.HCM I đã cụ thể hóa thế trận chủ động bằng bàn thắng ngay phút thứ 7. Từ quả tạt bóng ở cánh phải của đồng đội, tiền đạo Hoài Lương bật cao đánh đầu, phá vỡ thế quân bình trên sân.

Có bàn thắng, TP.HCM I chơi thoải mái trong khi CLB TP.HCM II vẫn chỉ chăm chú phòng ngự mà không dám dâng lên. Vì thế, gần 40 phút trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào.

Ở hiệp 2, nhà ĐKVĐ tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 49, Thúy Hằng lật bóng từ cánh trái, thủ môn của TP.HCM II đẩy bóng bật xà dội ra, K’Thùa có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM I. Đến phút 80, Thúy Hằng đá phạt góc, Diễm Huỳnh bất cẩn đá bóng phản lưới nhà, giúp đội bạn có bàn thắng thứ ba, qua đó, ấn định tỷ số 3-0 trên sân.

Chiến thắng này giúp cho CLB TP.HCM I tạm thời leo lên ngôi đầu với 13 điểm, đẩy Hà Nội (10 điểm) xuống vị trí nhì bảng nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Thua trận thứ năm, CLB TP.HCM II tiếp tục đứng chót bảng với chỉ 1 điểm sau 6 trận.