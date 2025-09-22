Huỳnh Như tỏa sáng rực rỡ, đội TP.HCM I á quân lượt đi: Hà Nội vô địch

Huỳnh Như lập công lớn, đội TP.HCM I tiếp tục đeo bám Hà Nội ở cuộc đua vô địch

Đúng tính chất của một trận “chung kết" lượt đi, đội TP.HCM I của Huỳnh Như và Hà Nội đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

CLB TP.HCM I là đội nhập cuộc với sự chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, Hà Nội mới là đội có bàn thắng vươn lên sau một thoáng mất tập trung của đối phương. Từ một pha cướp bóng ngay giữa sân ở phút thứ 9, tiền đạo Vũ Thị Hoa đã đột phá vào khu vực cấm địa của CLB TP.HCM I rồi tung cú dứt điểm, phá vỡ thế quân bình.

Đội Hà Nội vô địch lượt đi

Huỳnh Như (áo số 9) chơi xuất sắc

Hai đội chơi cống hiến Ảnh: VFF

Bàn thắng sớm giúp cho Hà Nội chủ động trong triển khai chiến thuật. HLV Phùng Thị Minh Nguyệt yêu cầu các học trò chơi phòng ngự phản công để hy vọng tìm khoảng trống trong hàng thủ của CLB TP.HCM I vốn không còn chắc chắn như xưa.

Cuối hiệp 1, Hà Nội suýt chút nữa có bàn thắng nhân đôi lợi thế nếu như Vũ Thị Hoa may mắn hơn trong cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Trong hiệp 2, CLB TP.HCM I phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ.

Đội TP.HCM I ăn mừng bàn thắng Ảnh: VFF

Nhưng khi hiệp sau chỉ mới khởi đi được 5 phút, cô trò HLV Đoàn Kim Chi phải nhận thêm nỗi thất vọng. Thùy Trang phạm lỗi với Thanh Nhã trong vòng cấm, dẫn đến quả 11 m. Tiền đạo kỳ cựu Hải Yến đã không bỏ lỡ tình huống ngon ăn này để nâng tỷ số lên 2-0.

Ở thế bị dồn đến đường cùng, giá trị của cựu binh đã được Huỳnh Như chứng tỏ một cách thuyết phục. Đầu tiên là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60. Thùy Trang nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang để Huỳnh Như lao vào đệm bóng sống rất chính xác, ghi bàn cho TP.HCM.

Đến phút 72, lại là Huỳnh Như tung cú sút phạt ở khoảng cách 25 m, đưa bóng đi lập bập vào sát cột dọc, làm rung lưới Hà Nội, ấn định tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở trên sân. Với kết quả này, Hà Nội vô địch lượt đi với 11 điểm trong khi CLB TP.HCM I đứng nhì với 10 điểm.