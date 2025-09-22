4 cựu vương V-League đua trụ hạng: Có HAGL, Đà Nẵng và đội nào nữa?

V-League nóng ngay từ chặng mở màn

Dù số suất xuống hạng ở V-League đã được điều chỉnh từ 2 xuống 1,5 (1 suất xuống thẳng và 1 suất play-off), nhưng cuộc đua sinh tồn ở mùa giải này vẫn rất nóng bỏng.

Sau 4 vòng đấu, vẫn còn 4 đội bóng chưa biết mùi chiến thắng, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa (cùng 2 điểm sau 4 trận) và HAGL (1 điểm sau 3 trận). Ngoài ra, có những đội bóng đã biết thắng, nhưng đang có dấu hiệu đi xuống như SLNA (4 điểm) và Becamex TP.HCM (3 điểm).

Becamex TP.HCM (áo xanh) lao dốc ẢNH: KHẢ HÒA

Đây có thể là những miếng ghép sẽ tạo nên bức tranh đua trụ hạng mùa này, bởi các đội bóng kể trên (ngoại trừ CLB Hà Nội) đều đang bất ổn. Hoặc có lực lượng non trẻ và thiếu chiều sâu như HAGL, SLNA và CLB Đà Nẵng, hoặc gặp vấn đề thượng tầng và "lung lay" nội bộ như CLB Thanh Hóa, hoặc "chảy máu lực lượng" và chưa kịp thích nghi như Becamex TP.HCM.

Trước tiên, những gương mặt từng phải lao đao sinh tồn mùa trước như SLNA, Đà Nẵng và HAGL nhiều khả năng tiếp tục đua trụ hạng mùa này. Bởi, cả ba đội đều không có đột phá về lực lượng.

Danh hiệu "CLB dùng nhiều cầu thủ trẻ nhất V-League" là nốt trầm buồn với SLNA, bởi đội bóng xứ Nghệ tiếp tục hoạt động với ngân sách có hạn, chỉ có thể dùng cầu thủ trẻ tự đào tạo, cùng ngoại binh tầm trung bình. Chất lượng đào tạo của SLNA cũng đi xuống trong 10 năm qua, với số lượng tài năng trẻ vơi dần mỗi năm.

Mùa này, khi những trụ cột như Xuân Tiến (19 trận V-League mùa trước) hay Văn Việt (đội trưởng trẻ nhất V-League) lần lượt rời sân Vinh, SLNA đã yếu nay còn... yếu hơn.

Ngôi á quân Cúp quốc gia mùa trước sẽ không phải "bảo hiểm" để SLNA vững tin, bởi khi các đối thủ thay nhau chạy đua lực lượng, việc đội chủ sân Vinh chỉ trông đợi vào những sản phẩm "cây nhà lá vườn" chẳng khác nào canh bạc mạo hiểm.

Lực lượng SLNA quá non trẻ ẢNH: VPF

Cũng tin dùng quân trẻ còn có HAGL. Triết lý dùng trẻ đã gắn bó với HAGL ngót một thập kỷ, tuy nhiên, lứa hiện tại thậm chí kém xa đàn anh về trình độ và tâm lý thi đấu.

Với một nửa lực lượng còn chưa có nổi 2 năm đá V-League, học trò HLV Lê Quang Trãi khó chống chọi với bão giông. Điểm mạnh của HAGL có lẽ chỉ là... đã quen đua trụ hạng (8/11 mùa gần nhất) nên sẽ có chiến lược hợp lý để sinh tồn.

CLB Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn dù nỗ lực, nhưng cũng chưa thoát mác trung bình yếu ở V-League. Đội bóng sông Hàn đã ở rất xa thời kỳ hoàng kim, và dù đang nỗ lực xây lại thương hiệu dựa trên dòng máu trẻ, CLB Đà Nẵng cũng khó nằm ngoài vòng xoáy đua trụ hạng, khi lực lượng nội ngoại binh đều kém nổi bật.

Bất ngờ

Sau chiến thắng 3-0 trước HAGL ở ngày mở màn, Becamex TP.HCM đã thua 4 trận liền (3 trận V-League, 1 trận Cúp quốc gia), ghi 2 bàn và 11 lần lọt lưới.

Học trò HLV Nguyễn Anh Đức thiếu may mắn khi phải gặp nhiều đội mạnh trong những ngày qua, như CLB CAHN (thua 0-3), Thể Công Viettel (thua 0-2) hay Công an TP.HCM (thua 1-3).

Nhưng, trận thua 1-3 trước Trường Tươi Đồng Nai ở sơ loại Cúp quốc gia là "báo động đỏ", cho thấy Becamex TP.HCM đang gặp vấn đề. Dù mất Tiến Linh, nhưng chất lượng đội hình trong tay HLV Anh Đức vẫn ở tầm khá V-League.

HLV Anh Đức gánh áp lực trên vai ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thế nhưng, những trận thua vừa qua chỉ cho thấy màn thể hiện hời hợt, nhạt nhòa. Nếu không kiểm soát được tập thể và sớm trở lại nhóm trên (Becamex TP.HCM muốn lọt vào tốp 3), có thể cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ mất ghế.

CLB Thanh Hóa đã chơi quật khởi để giật lại 1 điểm trước Hải Phòng trên sân nhà, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn còn cách ngày trở lại rất xa. HLV Choi Won-kwon đã thể hiện khả năng truyền lửa, song về chuyên môn, lối chơi lẫn cách chọn người, "phó tướng" của HLV Kim Sang-sik chưa để lại ấn tượng.

Đáng buồn khi cuộc đua trụ hạng năm nay đang cuốn theo 4 cựu vương V-League (HAGL, Đà Nẵng, SLNA, Becamex TP.HCM) và 1 cựu vương Cúp quốc gia (Thanh Hóa). Hào quang quá khứ dường như không còn giá trị, khi các CLB thiếu tính tiếp nối, kế thừa.

"Các CLB làm bóng đá theo kiểu... ăn đong, làm mùa nào biết mùa ấy, được cho bao nhiêu tiền thì chi bấy nhiêu. Như thế khó bền vững được", chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ với Báo Thanh Niên.