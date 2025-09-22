Thêm nhân tố 'lạ' tỏa sáng: Nếu được thầy Kim trọng dụng, U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn

U.23 Việt Nam tiếp tục được làm mới

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và tấm vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam sẽ có 2 tháng nghỉ ngơi, trước khi hướng tới mục tiêu cuối cùng trong năm nay: đoạt huy chương SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Dễ thấy, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng nguyên bộ khung đội hình vô địch U.23 Đông Nam Á để "ốp" vào vòng loại U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam có bộ khung ổn định ẢNH: MINH TÚ

Những nhân tố tin cậy của ông Kim như thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, hậu vệ cánh Phi Hoàng, Anh Quân, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Công Phương, hay tiền đạo Quốc Việt, Đình Bắc, Ngọc Mỹ... đều đã ra sân và từng bước chứng tỏ năng lực ở cả hai sân chơi.

U.23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 33: Tại sao không?

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, U.23 Việt Nam sẽ dự SEA Games 33 bằng bộ khung này. Sở dĩ, HLV Kim Sang-sik sử dụng chung một khung nhân sự cho hai giải đấu, là bởi khoảng cách giữa giải U.23 Đông Nam Á 2025 (tháng 7) và vòng loại U.23 châu Á 2026 (đầu tháng 9) là tương đối gần nhau. Trong khoảng thời gian này, V-League mới diễn ra 3 vòng, con số quá ít để ông Kim sàng lọc nhân tố mới.

Nhưng SEA Games 33 là câu chuyện khác. Guồng quay V-League đã trở lại, với những trận đấu cuốn chiếu liên tục sẽ cho nhà cầm quân người Hàn Quốc góc nhìn về nhân tố mới. Trong 2 tháng tới, ê-kíp của ông Kim sẽ tiếp tục đến sân ghi chép, nghiên cứu băng hình... để sàng lọc cầu thủ tin cậy cho U.23 Việt Nam.

Đình Bắc cùng đồng đội cần sự cạnh tranh gắt gao và liên tục để có động lực duy trì phong độ, thứ sẽ định hình tương lai cầu thủ trẻ.

Ai đang nổi lên?

Tối 21.9, CLB Công an TP.HCM đánh bại chủ nhà Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương với tỷ số 3-1 để vươn lên ngôi nhì.

Dù "chiêu binh mãi mã" nhiều cầu thủ giỏi, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức đã dũng cảm để đội Công an TP.HCM ra sân suốt 5 trận đã qua với cặp tiền vệ U.23, đó là Đức Phú và Quốc Cường.

Đức Phú (trái) nhỏ người nhưng tranh chấp bền bỉ ẢNH: KHẢ HÒA

Đức Phú từng được HLV Philippe Troussier phát hiện và trao suất đá chính trước thềm SEA Games 32 (năm 2023). Cầu thủ khi ấy đang khoác áo PVF-CAND được tin dùng bởi sự đa năng, khi có thể đá tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh. Dù nhỏ người, nhưng Đức Phú nhanh nhẹn, khéo léo và thích nghi được với nhiều lối chơi.

Đó là lý do chuyển sang môi trường mới (CLB Công an TP.HCM), Đức Phú lập tức giành được vị trí. 5 trận đá chính (449 phút), trong đó có 4 trận đá đủ 90 phút, là thống kê nói lên tầm quan trọng của tiền vệ đang dần trở thành "át chủ bài" của nhà cầm quân nổi tiếng khắt khe như Lê Huỳnh Đức.

Khi HLV Troussier rời đi, Đức Phú cũng mất dần chỗ đứng ở U.23 Việt Nam. Song, nếu tiếp tục ra sân đều đặn và bay cao cùng CLB Công an TP.HCM, trò cũ HLV Troussier có thể trở lại ngoạn mục. Tuyến giữa U.23 Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua "mở", khi nhân tố cả cũ (Văn Trường, Thái Sơn) lẫn mới (Xuân Bắc, Công Phương) đều có cơ hội. Với Đức Phú, tuyến giữa của ông Kim sẽ thêm sự cơ động và biến hóa.

Quốc Cường cũng đang thích nghi tốt tại CLB Công an TP.HCM, với 371 phút ra sân từ đầu giải. So với Đức Phú, Quốc Cường chưa có nền tảng thể lực tốt bằng (bị thay ra trong hiệp 2 ở cả 5 trận), nhưng cựu tiền vệ Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM) vẫn có những điểm mạnh như khả năng xâm nhập vòng cấm, xoay xở nhanh, khéo và dứt điểm tốt.

Quốc Cường là phát hiện thú vị của CLB Công an TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Chính Quốc Cường là tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Becamex TP.HCM với pha cứa lòng chân trái khéo léo vào góc xa. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền vệ sinh năm 2004 ở V-League.

Quốc Cường từng được quyền HLV Đinh Hồng Vinh gọi lên U.23 Việt Nam ở loạt trận giao hữu hồi tháng 3, nơi anh cùng đồng đội đã hòa U.23 Hàn Quốc, U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan. Quốc Cường là một trong những cái tên được ông Vinh đánh giá cao nhất. Viên ngọc thô vẫn đang được mài giũa để chờ ngày sáng rực.

Ngoài ra, còn nhiều nhân tố trẻ để HLV Kim Sang-sik lựa chọn. U.23 Việt Nam cần thêm "dòng máu mới" để tiến đến phiên bản hoàn thiện hơn cho SEA Games và giải U.23 châu Á.