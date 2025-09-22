Dàn hậu vệ giỏi ghi bàn sẽ nâng tầm U.23 Việt Nam

L ẤY THỦ LÀM GỐC

U.23 VN đang có khởi đầu như mơ dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, khi toàn thắng 4 trận để vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, rồi lại thắng tiếp 3 trận để đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026.

Lý Đức (3) và Hiểu Minh (4) là những trung vệ thường xuyên dâng cao tấn công và ghi bàn cho U.23 VN Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tất nhiên đây không phải thành tích vượt trội so với quá khứ. Sân chơi U.23 Đông Nam Á là nơi U.23 VN từng vô địch 2 lần (các năm 2022 và 2023), còn VCK U.23 châu Á cũng ghi dấu sự xuất hiện của bóng đá VN liên tục 5 lần từ năm 2016 đến nay.

Dù vậy, những chiến thắng đầu tiên đã cho thấy "cỗ máy" U.23 VN của ông Kim đang hoạt động trơn tru, với triết lý chơi đúng đắn, khả năng ứng biến linh hoạt cùng bản lĩnh trận mạc không thể xem thường. U.23 VN có thể không phải đá trận nào cũng hay, nhưng luôn biết cách thắng. Một tập thể như vậy đủ sức tiến xa ở bất cứ giải đấu nào.

Giống với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik xây dựng U.23 VN trên nền tảng phòng ngự kỷ luật. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn xoay tua mỗi trận, chỉ trừ 4 vị trí hiếm khi thay đổi: thủ môn và 3 trung vệ. Đây là nền tảng cốt lõi để triết lý ông Kim vận hành.

U.23 VN ưu tiên phòng ngự chắc, đá chặt chẽ, tiếp cận thận trọng và thăm dò. Khi thực sự đọc được cách chơi của đối thủ, đó mới là lúc học trò ông Kim nhập trận và bung sức. Tuy nhiên, để đá được như vậy, cần có hàng thủ chắc chắn, bởi muốn thắng trước tiên phải không thua.

Năm 2022, U.23 VN của HLV Park Hang-seo từng vô địch SEA Games chỉ với 8 bàn thắng (sau 6 trận). Bởi quan trọng là đội đã sạch lưới cả giải, nên bất cứ bàn thắng nào ghi được cũng đều mang tính định đoạt trận đấu. Trước đó ở SEA Games 2019, U.23 VN cũng vô địch với vỏn vẹn 4 bàn thua sau 7 trận.

Triết lý trọng phòng ngự là nền tảng chung của những HLV Hàn Quốc, mà những "lính ngự lâm" như Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh sẽ là quân bài tin cậy để ông Kim tạo dựng dấu ấn.

"C Ú ĐẤM" TỪ HẬU PHƯƠNG

Tuy nhiên, hàng thủ của HLV Kim Sang-sik còn có một điểm mạnh cần phát huy, đó là khả năng đóng góp vào bàn thắng.

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, trung vệ Hiểu Minh (2 bàn) và Lý Đức (1 bàn) đã góp công quan trọng giúp U.23 VN thắng trơn tru những trận đầu trước U.23 Lào và U.23 Campuchia. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026, những quả tạt của hậu vệ trái Phi Hoàng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hàng thủ, giúp U.23 VN lách qua cửa khó.

Khi bóng đá (ngay cả sân chơi trẻ) ngày càng chặt chẽ và toan tính, việc tấn công tìm bàn thắng trở nên khó hơn nhiều. Công nghệ nghiên cứu, phân tích đối thủ, các đấu pháp phòng ngự cũng được nâng tầm triệt để, khiến bóng đá không còn thuần túy là cuộc chơi của những đội mạnh hay giỏi tấn công. Đội nào thích nghi với diễn biến tốt hơn, biết tận dụng những miếng đánh bất ngờ hơn… sẽ giành chiến thắng.

Khi ấy, chính những "cú đấm thép" từ tuyến phòng ngự sẽ là đại lộ mở ra chiến thắng. Đơn cử, HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ với Thanh Niên rằng ông nghiên cứu rất kỹ cách dàn xếp các tình huống cố định cho U.23 VN. "Số lượng không nhỏ các bàn thắng trong bóng đá đến từ phạt góc hoặc phạt gián tiếp, nên tôi muốn mài sắc cho các cầu thủ", ông Kim nói. Nhờ những tình huống được dàn xếp bài bản, tận dụng tốt chiều cao trên 1,8 m của Lý Đức hay Hiểu Minh, mà U.23 VN đã có vũ khí sắc bén để xuyên lưới đối thủ.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, những bàn thắng của hậu vệ từng là chìa khóa thành công ở cả đội tuyển quốc gia và U.23 VN. Ở SEA Games 30 (năm 2019), cú đúp của Văn Hậu vào lưới Indonesia ở chung kết đã giúp U.23 VN đoạt tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Ở đội tuyển VN, đội trưởng Ngọc Hải thường xuyên đá phạt đền, hoặc dâng cao để chuyền dài, kiến tạo cho Tiến Linh, Quang Hải lập công. Những hậu vệ khác như Thành Chung, Trọng Hoàng cũng được tạo điều kiện xâm nhập vòng cấm ghi bàn.

Khi các mũi tấn công bị bắt bài, chính những hậu vệ mạnh mẽ từ tuyến hai sẽ mang đến giải pháp khác biệt. Trong tay ông Kim đang có đủ nguyên liệu để nhào nặn hàng phòng ngự thiện chiến. Ông có dàn trung vệ cao to và đánh đầu tốt (Lý Đức, Hiểu Minh), chăm chỉ dâng cao bổ sung quân số cho mặt trận tấn công (Nhật Minh) cùng những chân chạy tạt bóng tốt (tiêu biểu là Phi Hoàng). Chiến thuật của U.23 VN cũng tạo ra không gian cởi mở để các hậu vệ dâng cao tấn công. Bởi mỗi khi hàng thủ dâng lên, tuyến giữa lại lùi về bọc lót, lấp đầy khoảng trống phía sau. Chính cách xoay đội hình linh hoạt của ông Kim giúp U.23 VN mỗi trận lại có một người hùng điền tên lên bảng tỷ số.

U.23 VN hiện tại là tập thể biến hóa, linh hoạt như khối rubik. Khi tuyến phòng ngự đã sẵn sàng san sẻ trách nhiệm với hàng công, học trò thầy Kim sẽ rất khó bị đánh bại.