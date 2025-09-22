Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
22/09/2025 16:51 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức thể hiện được bản lĩnh cầm quân khi giúp CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) vươn lên tạm đứng trong tốp đầu V-League 2025 - 2026.

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức- Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức trao đổi cùng tiền vệ Đức Huy sau chiến thắng trước Becamex TP.HCM

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Phần thưởng cho tinh thần tập thể

Mùa bóng V-League 2025 - 2026 chứng kiến CLB CA TP.HCM trở lại với bóng đá đỉnh cao Việt Nam sau 13 năm vắng bóng.

Trước khi về nắm đội, HLV Lê Huỳnh Đức đã có đôi chút đắn đo. Khi các đội đã hoàn tất tập thể lực và đi du đấu rèn mảng miếng thì ông Đức còn chưa biết những cầu thủ nào sẽ cập bến sân Thống Nhất.

Thời gian chuẩn bị eo hẹp chính là nguyên nhân chính khiến CLB Trường Tươi Đồng Nai không dám nhận vé lên V-League sớm sau khi CLB Quảng Nam rút lui. Nhưng ông Đức - biểu tượng một thời của thương hiệu CLB CA TP.HCM - đã dũng cảm "nhảy vào lửa", vì tình yêu và trách nhiệm với màu áo này.

Còn nhớ trong lễ xuất quân, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chia sẻ với báo chí: "Các bạn đừng hỏi chúng tôi mục tiêu, chỉ tiêu mùa này vì chúng tôi sẽ xác định đi đến đâu, nỗ lực đến đấy".

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức- Ảnh 2.

Quốc Cường ghi bàn cho CLB CA TP.HCM sau cú sút đẹp mắt

ảnh: Khả Hòa

Trong thời gian ngắn ngủi, HLV Lê Huỳnh Đức đã thành công tạo ra một thập thể là sự pha trộn của những người cũ: Patrick Lê Giang, Huy Toàn, Hoàng Phúc, Văn Bình, Mạnh Cường… với những tân binh Tiến Linh, Quang Hùng, Gia Bảo, Đức Phú, Văn Toàn, Đức Huy...

Đặc biệt, CLB CA TP.HCM vừa ổn định nội binh và song song đó kiểm tra và tìm kiếm ngoại binh, đến mức có trường hợp họ chỉ kịp sang Việt Nam một vài ngày trước khi được tung ra thi đấu tại V-League.

Từng bước một, lối chơi của CLB CA TP.HCM từ chỗ còn chuệch choạc, trúc trắc vì thiếu hiểu ý đã dần trở nên mượt mà hơn qua từng trận. Đặc biệt, sợi dây kết nối giữa các cầu thủ mới và cũ đang dần hiện rõ hơn trong tinh thần tập thể được ông Đức đặt ra ngay từ đầu.

Còn nhiều thách thức, nhưng đã có niềm tin

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức- Ảnh 3.

Tiến Linh, Quang Hùng, Hoàng Phúc với cách ăn mừng của người lính

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đến lúc này, CLB CA TP.HCM đang có 10 điểm để bắt kịp đội đầu bảng Ninh Bình FC (sẽ đá với CLB Nam Định lúc 18 giờ ngày hôm nay 22.9), một kết quả khiến nhiều người hâm mộ thành phố không dám mơ khi nhìn vào sự chuẩn bị gấp rút đầu mùa.

Thành tích 3 thắng trước các nhà cựu vô địch CLB Hà Nội, HAGL, Becamex TP.HCM và 1 hòa nhà đương kim vô địch Nam Định và chỉ thua cựu vô địch Thể Công Viettel là kết quả rất đáng ghi nhận.

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức- Ảnh 4.

HLV Lê Huỳnh Đức đang giúp CLB CA TP.HCM vượt qua khó khăn nhờ tinh thần tập thể

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lối chơi của CLB CA TP.HCM chưa bùng nổ với 6 bàn thắng và nhận 5 bàn thua, nhưng quan trọng là họ biết cách đứng dậy sau thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel, siết chặt đội hình để bảo đảm sự chắc chắn trong cách vận hành và chắt chiu từng cơ hội.

Sau chiến thắng trước Becamex TP.HCM để bắt kịp đội đầu bảng Ninh Bình FC, HLV Lê Huỳnh Đức rất bình tĩnh: "Hôm nay CLB CA TP.HCM chơi với tinh thần rất tốt, với thái độ như những chiến binh. Một số cầu thủ chơi rất là nhiệt, sự đoàn kết giúp họ đạt được chiến thắng.

Tôi và Tiến Linh về sân Gò Đậu là nơi từng cống hiến, nhưng đây là bóng đá chuyên nghiệp. Chúng tôi đang ở đâu sẽ cống hiến hết mình cho nơi đó. Mỗi trận đội bóng sẽ cố gắng hơn. Trong hiệp 1 chúng tôi ghi 1 bàn nhưng chơi không tốt, sau đó lấy lại thế trận và đá tốt hơn. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm".

Sự tỉnh táo khiêm nhường đó là điều rất cần thiết cho CLB CA TP.HCM vào lúc này, giúp các cầu thủ giữ vững đôi chân trên mặt đất. Họ cần chuẩn bị tốt cho những thách thức sẽ còn lớn hơn ở phía trước để tạo nền tảng vững vàng ở mùa giải năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

CA TP.HCM Lê Huỳnh Đức Sân Thống Nhất V-League Tiến Linh Becamex TP.HCM
