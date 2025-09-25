Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch phải dựa theo nguồn nội lực

B ẮT KỊP XU HƯỚNG NHẬP TỊCH

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển VN gặp thách thức lớn trong mục tiêu tiến ra châu lục, thậm chí ngay tại khu vực bởi chính sách nhập tịch mạnh mẽ của Indonesia và Malaysia. Đến lúc này, VFF đã tiếp nhận hồ sơ xin nhập tịch của 5 cầu thủ bao gồm thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang (sinh năm 1992) cùng các ngoại binh Gustavo (1995), Geovane (1994), Rimario (1994) và Janclesio (1993). Họ một khi trở thành công dân VN sẽ giúp gia tăng sức mạnh của các CLB V-League, và cả đội tuyển VN nếu được triệu tập.

Đội tuyển VN vẫn cần nhập tịch, nhưng cần hơn là nguồn cầu thủ nội chất lượng từ V-League ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik đang nhắm đến 2 cái tên là thủ môn Patrik Lê Giang và trung vệ Gustavo để bổ sung cho đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027. Patrick Lê Giang (cao 1,88 m) luôn nằm trong tốp đầu thủ môn hay nhất V-League, đặc biệt trong màu áo CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) mùa này. Gustavo (cao 1,95 m) có khả năng không chiến tốt, giàu kinh nghiệm có thể giúp hàng thủ đội tuyển VN phòng ngự hiệu quả hơn trước những anh Tây của Malaysia, Indonesia. Tất nhiên, họ có thể khoác áo đội tuyển VN hay không - đặc biệt trận gặp Malaysia vào tháng 3.2026 - sẽ tùy thuộc quy trình thủ tục của các bộ ngành liên quan, vốn nằm ngoài khả năng của VFF.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Thời gian qua đội tuyển VN đã bổ sung nhiều cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh… hay Lê Viktor, Đỗ Thành Trung ở U.23 VN. Bóng đá VN cần tận dụng hiệu quả hơn dòng máu Việt từ nước ngoài như thế. Việc có nhiều CLB nộp đơn xin nhập tịch các ngoại binh cũng là điều tốt, trước hết giúp CLB và V-League mạnh lên, sau đó VFF và BHL đội tuyển VN sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng VN đang đi con đường khác với cách làm nhập tịch Tây bằng mọi giá. Chúng ta bắt kịp xu hướng chung nhưng tính toán có chọn lọc hơn trong sự cân bằng giữa thành tích đội tuyển VN và sự phát triển của nền bóng đá VN".

Đ ẨY MẠNH NGUỒN NỘI LỰC ở đội tuyển

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá bóng đá VN đang có bước phát triển lạc quan hơn kể từ vài năm gần đây. Sự tham gia của những ông bầu giàu tiềm lực, sự tái sinh của những tên tuổi cũ dựa trên cơ chế xã hội hóa mới… giúp V-League sôi động hơn. Những cầu thủ ngoại và Việt kiều chất lượng liên tục đổ bộ giúp chất lượng chuyên môn các trận đấu được nâng lên. Các đội bóng VN như Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công Viettel… mới nhất là CLB CA TP.HCM không những nhắm vô địch V-League mà còn muốn chinh phục các đấu trường quốc tế. Ông Xương nhìn nhận: "Chúng ta có thể thấy các cầu thủ nộp hồ sơ xin nhập tịch lúc này đều đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Họ có thể giúp VN đánh bại Malaysia vào tháng 3.2026, nhưng ngay cả khi VN đoạt vé dự VCK Asian Cup thì đến năm 2027 họ đều đã rất lớn tuổi. Do vậy, nhập tịch ngoại binh chỉ là phương án ngắn hạn, khi đội tuyển VN có nhiều ca chấn thương hoặc thiếu, yếu một vị trí nào đó. Về lâu dài, bóng đá VN vẫn cần dựa vào sự phát triển nội lực".

Ông Xương nói tiếp: "Việc các CLB như Nam Định, Trường Tươi Đồng Nai đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đào tạo trẻ hay Ninh Bình FC, CLB CA TP.HCM ấp ủ xây dựng học viện bóng mới là căn cơ để bóng đá VN mạnh lên. Indonesia nhập tịch ồ ạt vẫn thua Nhật Bản 0-6 ở vòng loại World Cup, cho thấy ngoại binh nhập tịch chỉ giải quyết phần ngọn, còn căn cơ phát triển của một nền bóng đá vẫn là nguồn nội lực. Chúng ta hãy xem đội tuyển Đức, Ý, Tây Ban Nha và nhất là Pháp mạnh hàng đầu thế giới nhưng vẫn bổ sung nguồn cầu thủ nhập tịch được ăn tập từ rất trẻ. VN không đủ điều kiện như thế, nhưng có thể phát triển theo 2 hướng từ nguồn cầu thủ Việt kiều và xây dựng nền bóng đá trẻ thực sự mạnh mẽ, hiệu quả. Việc đang có ngày một nhiều CLB quan tâm, đầu tư cho bóng đá trẻ là tín hiệu rất tích cực cho bóng đá VN. Chúng ta sẽ cần thêm cơ chế để xã hội hóa đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ, hệ thống giải để các đội trẻ được thi đấu nhiều hơn".