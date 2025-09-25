Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vì sao futsal Việt Nam được xếp chung ‘mâm’ các đội mạnh giải châu Á: Lý do bất ngờ…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
25/09/2025 17:54 GMT+7

Khác với môn bóng đá sân cỏ, trong môn futsal, đội tuyển Việt Nam là 1 trong những đội rất mạnh tại châu Á. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi hoàn toàn có khả năng giành huy chương tại giải futsal châu Á 2026.

Thứ hạng FIFA rất cao

Hiện tại đã có 14 đội tham dự vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026, gồm chủ nhà Indonesia (hạng 23 thế giới), Úc (hạng 53), Thái Lan (11), Nhật Bản (13), Kyrgyzstan (49), Iran (5), Afghanistan (33), Kuwait (43), Hàn Quốc (73), Uzbekistan (19), Tajikistan (46), Li Băng (54), Malaysia (81) và đội tuyển futsal Việt Nam (hạng 26 thế giới).

Vì sao futsal Việt Nam được xếp chung ‘mâm’ các đội mạnh giải châu Á: Lý do bất ngờ… - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện xếp hạng 26 thế giới

Ảnh: VFF

VCK giải futsal châu Á 2026 còn 2 suất nữa, dành cho đội đầu bảng D vòng loại (diễn ra trong tháng 10) và đội tuyển Myanmar (nhì bảng G) hoặc đội nhì bảng D (nếu đội này có thành tích tốt hơn Myanmar). Về thứ hạng FIFA, đội tuyển Myanmar đang xếp hạng 56 thế giới. Còn 2 đội có thứ hạng cao nhất tại bảng D vòng loại gồm Iraq (hạng 41 thế giới) và Ả Rập Xê Út (48), đều thấp hơn thứ hạng của đội tuyển futsal Việt Nam.

Điều này có nghĩa là khi VCK futsal châu Á 2026 có đủ 16 đội tuyển trong những ngày tới, cũng chỉ có 5 đội có thứ hạng thế giới cao hơn đội tuyển futsal Việt Nam là Iran, Thái Lan, Nhật Bản, Uzbekistan và chủ nhà Thái Lan. Chỉ 4 đội trong số đó thường xuyên thắng đội tuyển futsal Việt Nam ở các giải quốc tế, gồm đương kim vô địch (ĐKVĐ) châu Á Iran, đương kim á quân Thái Lan, đội xếp thứ 3 tại kỳ giải gần nhất Uzbekistan và cựu vô địch châu Á Nhật Bản. Riêng đội tuyển futsal Indonesia có trình độ gần tương đồng với đội tuyển futsal Việt Nam, 2 đội thường thắng qua lại lẫn nhau ở các giải đấu quốc tế.

Khả năng giành huy chương của futsal Việt Nam

Thời gian gần đây, đội tuyển futsal Việt Nam tiến thêm 1 bước nữa, khi chúng ta thu ngắn cách biệt về trình độ với đội tuyển futsal Thái Lan. Ở kỳ giải vô địch Đông Nam Á năm ngoái, đội tuyển futsal Việt Nam từng thắng Thái Lan ở vòng bảng. Chính vì thế, đội tuyển futsal Việt Nam vào lúc này chỉ thực sự e ngại 3 đội bóng có lối chơi rất khác biệt gồm Iran, Nhật Bản vả Uzbekistan.

Vì sao futsal Việt Nam được xếp chung ‘mâm’ các đội mạnh giải châu Á: Lý do bất ngờ… - Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam có thể cạnh tranh vé vào bán kết giải châu Á

Ảnh: VFF

Điều đó phản ánh nếu đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu và nhánh đấu thuận lợi, chúng ta có khả năng rất cao nhắm đến chiếc vé vào bán kết, rồi mơ về chuyện giành huy chương tại VCK futsal châu Á 2026.

Nhờ việc làm tốt khâu đào tạo và duy trì hệ thống giải trong nước quy củ, sở hữu HLV có chuyên môn giỏi (HLV Diego Giustozzi từng vô địch World Cup 2016 cùng đội tuyển futsal Argentina), đội tuyển futsal Việt Nam nhiều năm trở lại đây thi đấu rất ổn định. Chúng ta không hề ngán đại diện của các nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út hay Iraq. Đây là điều rất khác biệt giữa môn bóng đá sân cỏ và môn futsal. Trong môn futsal, nếu các đội vừa nêu rơi vào chung bảng đấu với đội tuyển Việt Nam, họ thường lo ngại sức mạnh của chúng ta, chứ không phải ngược lại!

