4 đội Đông Nam Á dự VCK futsal châu Á: Việt Nam, Thái Lan và ai?

Futsal Việt Nam ghi 20 bàn trong 3 trận vòng loại châu Á

Kết thúc vòng loại, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã toàn thắng cả 3 trận, lần lượt vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) 9-1, Trung Quốc 7-2 và Li Băng 4-0. Tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện lối chơi tấn công giàu sức sống, ghi tổng cộng 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Với ngôi đầu bảng E, đội đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự VCK futsal châu Á 2026.

Sau thành tích này, Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội và quyết định thưởng 600 triệu đồng cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm túc và những màn trình diễn cống hiến của đội trưởng Phạm Đức Hòa cùng các đồng đội.

Indonesia được đặc cách xuất hiện ở VCK

Tính đến thời điểm này, 14 trong số 16 tấm vé dự VCK futsal châu Á 2026 đã được xác định. Các đội dẫn đầu bảng giành quyền đi tiếp gồm: Úc (A), Thái Lan (B), Nhật Bản (C), Việt Nam (E), Kyrgyzstan (F), Iran (G) và Afghanistan (H). Sáu đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Kuwait, Hàn Quốc, Uzbekistan, Tajikistan, Li Băng và Malaysia. Đội Indonesia nhận suất đặc cách dành cho chủ nhà. Hiện chỉ còn bảng G (Iraq, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Pakistan) sẽ thi đấu từ ngày 18 - 22.10 để xác định 2 suất cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại với màn trình diễn ấn tượng ẢNH: VFF

Trong quãng thời gian còn lại của năm 2025, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục tập trung cho VCK futsal châu Á 2026, tổ chức tại Indonesia từ ngày 27.1 đến 7.2.2026, với sự góp mặt của 16 đội mạnh nhất châu lục. VCK được phát trên K+.