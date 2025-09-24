Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á: Chưa có bản quyền phát sóng?

Đội tuyển Việt Nam đá VCK ở Indonesia

Hành trình vòng loại futsal châu Á 2026 của đội tuyển Việt Nam diễn ra đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Diego Giustozzi lần lượt thắng Hồng Kông 9-1, đánh bại Trung Quốc 7-2 và hạ Li Băng 4-0. Với 3 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại vượt trội, Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất bảng E và đoạt vé trực tiếp dự VCK futsal châu Á 2026.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), VCK futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ 27.1 đến 7.2.2026 tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Giải đấu sẽ tổ chức ở 2 nhà thi đấu lớn là Indonesia Arena (khoảng 16.500 chỗ ngồi) và Istora Gelora Bung Karno (khoảng 7.000 chỗ ngồi).

Năm 2025, có 4 đội tuyển bóng đá Việt Nam giành vé dự VCK châu Á. Gồm, đội tuyển nữ, đội U.23, đội U.20 nữ, futsal

Đội tuyển Việt Nam thắng Li Băng 4-0, giành vé đi tiếp vào VCK futsal châu Á 2026 ẢNH: VFF

VCK futsal châu Á 2026 quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất châu lục, trong đó có 15 đội vượt qua vòng loại cùng chủ nhà Indonesia được đặc cách góp mặt. Các đội sẽ được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Đến lúc này, tại Việt Nam vẫn chưa có đơn vị truyền hình nào công bố sở hữu bản quyền VCK futsal châu Á 2026. Trong bối cảnh đội tuyển futsal đang có phong độ cao và được kỳ vọng tiến xa, việc thiếu thông tin về bản quyền khiến người hâm mộ e ngại sẽ bỏ lỡ cơ hội theo dõi trực tiếp những trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Giustozzi.

Với sức hút ngày càng lớn của futsal và sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, hy vọng trong thời gian tới, bản quyền phát sóng sẽ sớm được một đơn vị trong nước đàm phán thành công để khán giả có thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục.