Thắng đậm Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam xây chắc ngôi đầu giải futsal châu Á

Tối 22.9, đội tuyển Việt Nam ra sân ở lượt trận thứ 2 bảng E - vòng loại giải futsal châu Á 2026, gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có chiến thắng ấn tượng trong ngày mở màn, khi đánh bại đội tuyển Hồng Kông với tỷ số 9-1.

Ở phía ngược lại, đội tuyển Trung Quốc nhận thất bại với 1-2 trước Li Băng ở trận ra quân. Chính vì vậy, đội bóng của đất nước tỉ dân cần phải giành chiến thắng, hoặc chí ít là phải có điểm trước Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam dẫn 5-0 sau hiệp 1

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, chơi phủ đầu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Khi bóng lăn chưa đầy 1 phút, đội bóng sao vàng đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phối hợp chớp nhoáng, Châu Đoàn Phát sút bóng từ góc hẹp đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Việt Nam chọc thủng lưới Trung Quốc đến 5 lần sau 20 phút thi đấu của hiệp 1 ẢNH: VFF

Sau khi mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có thêm 2 bàn thắng chóng vánh trong phút thi đấu thứ 3. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc được dàn xếp cực hay, Vũ Ngọc Ánh đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Ngọc Ánh nhận bóng từ cánh trái, rê 1 nhịp rồi sút tung nóc lưới đối thủ, đào sâu cách biệt thành 3-0.

Phút thứ 10, Nguyễn Đa Hải áp sát và cướp bóng từ chân đối phương rồi dễ dàng cứa lòng nâng tỷ số lên 4-0. Sau khi nhận 4 bàn thua, đội tuyển Trung Quốc bắt đầu áp dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam đã chơi phòng ngự chặt chẽ và thậm chí có thêm 1 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 16, sau đường căng ngang chuẩn xác của đồng đội, Nguyễn Thịnh Phát băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 5-0.

Phút 33, sau tình huống đi bóng đột phá của cầu thủ Việt Nam bên cánh trái, bóng được chuyển vào trong để Thịnh Phát tạo điểm cắt, nâng tỷ số lên 6-0. Chỉ 1 phút sau, Thịnh Phát tiếp tục điền tên lên bảng điện tử với cú sút như búa bổ ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 7-0.

Bảng xếp hạng bảng E sau 2 vòng đấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những nỗ lực tấn công giúp đội tuyển Trung Quốc gỡ được 2 bàn trong những phút cuối hiệp 2, lần lượt ở phút 37 và 39. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 7-2 trước Trung Quốc.

Trận đấu còn lại của bảng E diễn ra cùng ngày, Hồng Kông cầm chân Li Băng với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, đội tuyển Việt Nam toàn thắng 2 trận, giữ vững ngôi đầu bảng E với 6 điểm (hiệu số +13). Li Băng xếp nhì với 4 điểm (hiệu số +1). Hồng Kông đứng ba với 1 điểm (hiệu số -8). Chủ nhà Trung Quốc thua 2 trận, 0 điểm (hiệu số -6) đứng chót bảng E và đã dừng bước.