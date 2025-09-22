Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Đối đầu chủ nhà Trung Quốc, thách thức lớn

Futsal Việt Nam gặp áp lực lớn thế nào?

Tối nay (22.9), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, đối đầu chủ nhà Trung Quốc, vào lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Sau chiến thắng tưng bừng 9-1 trước Hồng Kông ở trận mở màn, thầy trò HLV Diego Giustozzi đang có tinh thần hưng phấn nhưng cũng đối diện với thử thách lớn hơn nhiều.

Trung Quốc không phải là đội bóng mạnh hàng đầu châu lục, nhưng lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư bài bản trong thời gian qua giúp họ trở thành chướng ngại đáng kể. Khác với Hồng Kông, đội tuyển futsal Trung Quốc là đội bóng sở hữu các cầu thủ có thể hình đồng đều, lối chơi thiên về sức mạnh và pressing tầm cao, vốn có thể gây khó khăn cho những chân sút Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thắng Hồng Kông 9-1 ở trận ra quân ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành ngôi nhất bảng để chắc chắn có vé dự vòng chung kết tại Indonesia. Vì vậy, trận gặp Trung Quốc được xem như "bản lề". Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam rộng cửa đi tiếp, đồng thời giải tỏa áp lực trước khi chạm trán Li Băng ở lượt trận cuối.

Điểm mạnh của Việt Nam nằm ở khả năng luân chuyển bóng tốc độ, những mảng miếng tấn công biến hóa và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cựu binh như Đức Hòa, Minh Quang, Châu Đoàn Phát sẽ là trụ cột, trong khi những nhân tố trẻ như Nhan Gia Hưng hay Đinh Công Viên hứa hẹn mang đến sự đột biến.

Với tâm lý thoải mái sau trận ra quân và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam có quyền tin vào kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, trước áp lực khán giả chủ nhà và lối đá quyết liệt của Trung Quốc, thầy trò HLV Giustozzi sẽ cần bản lĩnh, sự tập trung tối đa và tận dụng tốt cơ hội để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của bảng đấu.