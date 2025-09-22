Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại giải futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Đối đầu chủ nhà Trung Quốc, thách thức lớn

Thu Bồn
Thu Bồn
22/09/2025 09:02 GMT+7

18 giờ 30 tối nay (22.9), đội tuyển Việt Nam chạm trán với Trung Quốc ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E - vòng loại futsal châu Á 2026.

Futsal Việt Nam gặp áp lực lớn thế nào?

Tối nay (22.9), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, đối đầu chủ nhà Trung Quốc, vào lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Sau chiến thắng tưng bừng 9-1 trước Hồng Kông ở trận mở màn, thầy trò HLV Diego Giustozzi đang có tinh thần hưng phấn nhưng cũng đối diện với thử thách lớn hơn nhiều.

Trung Quốc không phải là đội bóng mạnh hàng đầu châu lục, nhưng lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư bài bản trong thời gian qua giúp họ trở thành chướng ngại đáng kể. Khác với Hồng Kông, đội tuyển futsal Trung Quốc là đội bóng sở hữu các cầu thủ có thể hình đồng đều, lối chơi thiên về sức mạnh và pressing tầm cao, vốn có thể gây khó khăn cho những chân sút Việt Nam.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Đối đầu chủ nhà Trung Quốc, thách thức lớn- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thắng Hồng Kông 9-1 ở trận ra quân

ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành ngôi nhất bảng để chắc chắn có vé dự vòng chung kết tại Indonesia. Vì vậy, trận gặp Trung Quốc được xem như "bản lề". Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam rộng cửa đi tiếp, đồng thời giải tỏa áp lực trước khi chạm trán Li Băng ở lượt trận cuối.

Điểm mạnh của Việt Nam nằm ở khả năng luân chuyển bóng tốc độ, những mảng miếng tấn công biến hóa và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cựu binh như Đức Hòa, Minh Quang, Châu Đoàn Phát sẽ là trụ cột, trong khi những nhân tố trẻ như Nhan Gia Hưng hay Đinh Công Viên hứa hẹn mang đến sự đột biến.

Với tâm lý thoải mái sau trận ra quân và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam có quyền tin vào kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, trước áp lực khán giả chủ nhà và lối đá quyết liệt của Trung Quốc, thầy trò HLV Giustozzi sẽ cần bản lĩnh, sự tập trung tối đa và tận dụng tốt cơ hội để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của bảng đấu.

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vững tốp 2, đội của HLV Anh Đức thì…

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vững tốp 2, đội của HLV Anh Đức thì…

CLB Công an TP.HCM tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước CLB Becamex TP.HCM.

Đội tuyển Việt Nam thắng cực đậm Hồng Kông ngày ra quân giải futsal châu Á: Tỷ số 9-1!

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam Futsal Đội tuyển futsal Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận