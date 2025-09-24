Đánh bại Li Băng, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK futsal châu Á: VFF thưởng 600 triệu đồng

Chiều 24.9, đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Li Băng ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng E - vòng loại giải futsal châu Á 2026 đang diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Sau khoảng 5 phút đầu chơi thăm dò đối phương, đội tuyển Việt Nam bắt đầu bung sức và liên tục gây sóng gió lên khung thành Li Băng.

Đội tuyển Việt Nam ghi 3 bàn trong 2 phút

Các chân sút Việt Nam nhiều lần bắn phá khung thành đại diện Tây Á. Cộng với áp lực lớn do đội tuyển Việt Nam tạo ra, các cầu thủ Li Băng đã mắc sai lầm. Phút thứ 9, Nguyễn Mạnh Dũng cướp bóng ngay trong vòng cấm đối phương, trước khi dọn cỗ để Nguyễn Đa Hải sút bóng vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dẫn Li Băng 3 bàn trong hiệp 1 ẢNH: VFF

Ngay trong phút thứ 9, đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh, cũng từ cánh trái. Nguyễn Mạnh Dũng đón đường chuyền về tuyến hai của đồng đội và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Phút 11, Vũ Ngọc Ánh cướp bóng từ đường chuyền sai của đối thủ và xử lý tì đè kỹ thuật đi bóng xuống đáy biên trái, rồi chuyền về tuyến hai về cho Từ Minh Quang đệm bóng nâng tỷ số. Đội tuyển Việt Nam đào sâu cách biệt lên 3-0.

Phút 25, đội tuyển Li Băng phải chơi thiếu người vì cầu thủ nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, đội tuyển Việt Nam chỉ mất vài giây để đào sâu cách biệt thành 4-0 nhờ bàn thắng của Vũ Ngọc Ánh.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 4-0 trước Li Băng. Đội tuyển Việt Nam đoạt vé dự VCK futsal châu Á 2026 với vị trí nhất bảng E, có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng.

VFF thưởng đội tuyển Việt Nam 600 triệu đồng.



