Thể thao Bóng đá Việt Nam

Futsal Việt Nam đặt một chân vào VCK châu Á, Trung Quốc sớm dừng chân

Nghi Thạo
Nghi Thạo
23/09/2025 00:00 GMT+7

Đội tuyển futsal VN giành 2 chiến thắng liên tiếp tại bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026, lần lượt trước Hồng Kông và Trung Quốc, qua đó tiến sát tấm vé dự VCK diễn ra vào năm sau ở Indonesia.

Futsal Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp

Ở trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tối qua 22.9, đội tuyển futsal VN tiếp tục thể hiện đúng đẳng cấp và giành chiến thắng trước đội chủ nhà Trung Quốc. Đội bóng do HLV Diego Giustozzi dẫn dắt chơi phủ đầu chủ nhà và mở tỷ số từ rất sớm. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, đội khách đã dẫn trước 3-0 nhờ công của Châu Đoàn Phát và Vũ Ngọc Ánh (cú đúp). Việc ghi bàn sớm giúp Phạm Đức Hòa cùng đồng đội kiểm soát thế trận và thuận lợi triển khai lối chơi.

Futsal Việt Nam đặt một chân vào VCK châu Á, Trung Quốc sớm dừng chân- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal VN thể hiện đúng đẳng cấp ở 2 trận đầu vòng loại châu Á

ẢNH: VFF

Tương tự trận đấu ra quân gặp Hồng Kông, đội tuyển futsal VN cũng dẫn trước Trung Quốc với tỷ số 5-0 sau 20 phút thi đấu của hiệp 1 (2 cầu thủ lập công tiếp là Nguyễn Đa Hải và Nguyễn Thịnh Phát). Thịnh Phát tiếp tục tỏa sáng trong hiệp 2 với 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick. Đội Trung Quốc có 2 bàn ở cuối trận và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-7 trước VN.

Cùng ngày, đội tuyển futsal Li Băng chia điểm với Hồng Kông, khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi giành lợi thế lớn trước lượt trận cuối. Sau 2 vòng, đội tuyển futsal VN có thành tích toàn thắng và hiện dẫn đầu bảng E với 6 điểm (hiệu số +13). Li Băng xếp nhì với 4 điểm (hiệu số +1). Hồng Kông đứng thứ ba với 1 điểm (hiệu số -8). Chủ nhà Trung Quốc thua cả hai trận, đứng chót bảng E và chắc chắn bị loại.

Vòng đấu cuối của bảng E diễn ra ngày 24.9, khi đội tuyển futsal VN gặp Li Băng, còn Trung Quốc gặp Hồng Kông. Đội bóng của HLV Giustozzi chỉ cần hòa là giành vé dự VCK futsal châu Á 2026 với ngôi nhất bảng.

Futsal VN futsal châu Á trung quốc Vòng loại Futsal
