Cú sốc ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025: Ngôi sao Fedor Gorst bị loại

Fedor Gorst thua ngược

Fedor Gorst thể hiện đẳng cấp của ứng viên vô địch khi thi đấu ấn tượng, thắng 4-2 ở set 1, vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, ở 2 ván đấu còn lại, anh không còn là chính mình khi thua liên tiếp và nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với kết quả này, tay cơ người Nga buộc phải rời cuộc chơi từ sớm.

Trái lại, nhiều ngôi sao đình đám khác thể hiện sức mạnh. Đúng như dự đoán ban đầu của những người ưa thích bộ môn pool, Joshua Filler (Đức) thắng Kristian Mrva (Slovakia) 2-0, Eklent Kaci (Albania) vượt qua Felix Vogel (Đức) 2-0, Thorsten Hohmann (Đức) thắng Sean Malayan (Philippines) 2-1, còn Mieszko Fortunski (Ba Lan) loại Wang Ming (Trung Quốc) 2-0.

Trong khi đó, Albin Ouschan (Áo) đánh bại Juan Carlos Exposito (Tây Ban Nha) 2-1. Người đồng hương của Ouschan là Mario He cũng thắng Cristopher Tevez (Peru) 2-0. Các cơ thủ Philippines tiếp tục thể hiện phong độ cao khi Jeffrey Prieto, Kyle Amoroto và Raymund Faraon đều giành chiến thắng, còn Anthony Raga được xử thắng sau khi Ralf Souquet (Đức) bỏ cuộc.

Fedor Gorst ngậm ngùi rời cuộc chơi ẢNH: BTC

Các tay cơ Việt Nam ra sao?

Sau khi Phạm Phương Nam và Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) đi tiếp ở nhánh thắng, billiards Việt Nam còn 2 đại diện ở nhánh thua là Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Văn Huynh.

Nguyễn Bảo Châu đối đầu Darren Appleton (Anh). Anh thi đấu quyết tâm, thắng set đầu 4-3 nhưng sau đó để thua liên tiếp hai set và dừng bước tại vòng chung kết. Nguyễn Văn Huynh chạm trán Hsieh Chia Chen (Đài Loan). Sau khi thua 1-4 ở set đầu, anh xuất sắc thắng trắng 4-0 ở set 2 để gỡ hòa. Sang set 3, hai cơ thủ kéo nhau vào loạt penalty sau khi hòa 3-3. Trong loạt đánh cân não, Nguyễn Văn Huynh thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc để đi tiếp vào vòng 2 nhánh thua.

Ngày 23.9, nhánh thắng sẽ tiếp tục với nhiều cặp đấu đáng chú ý: Dương Quốc Hoàng gặp Naoyuki Oi (Nhật Bản), Phạm Phương Nam đối đầu De Luna (Philippines). Ngoài ra, sự chú ý còn đổ dồn về màn so tài giữa Carlo Biado (Philippines) và Ko Ping Chung (Đài Loan), hay trận Aloysius Yapp (Singapore) gặp Jonas Souto (Tây Ban Nha).



