Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cú sốc ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025: Ngôi sao Fedor Gorst bị loại

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/09/2025 23:08 GMT+7

Tối 22.9, bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng chung kết giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025. Ngôi sao Fedor Gorst (Nga) phải rời cuộc chơi sau thất bại trước Edwin Gamas (Philippines).

Fedor Gorst thua ngược

Fedor Gorst thể hiện đẳng cấp của ứng viên vô địch khi thi đấu ấn tượng, thắng 4-2 ở set 1, vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, ở 2 ván đấu còn lại, anh không còn là chính mình khi thua liên tiếp và nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với kết quả này, tay cơ người Nga buộc phải rời cuộc chơi từ sớm.

Trái lại, nhiều ngôi sao đình đám khác thể hiện sức mạnh. Đúng như dự đoán ban đầu của những người ưa thích bộ môn pool, Joshua Filler (Đức) thắng Kristian Mrva (Slovakia) 2-0, Eklent Kaci (Albania) vượt qua Felix Vogel (Đức) 2-0, Thorsten Hohmann (Đức) thắng Sean Malayan (Philippines) 2-1, còn Mieszko Fortunski (Ba Lan) loại Wang Ming (Trung Quốc) 2-0.

Trong khi đó, Albin Ouschan (Áo) đánh bại Juan Carlos Exposito (Tây Ban Nha) 2-1. Người đồng hương của Ouschan là Mario He cũng thắng Cristopher Tevez (Peru) 2-0. Các cơ thủ Philippines tiếp tục thể hiện phong độ cao khi Jeffrey Prieto, Kyle Amoroto và Raymund Faraon đều giành chiến thắng, còn Anthony Raga được xử thắng sau khi Ralf Souquet (Đức) bỏ cuộc.

Cú sốc ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025: Ngôi sao Fedor Gorst bị loại - Ảnh 1.

Fedor Gorst ngậm ngùi rời cuộc chơi

ẢNH: BTC

Các tay cơ Việt Nam ra sao?

Sau khi Phạm Phương Nam và Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) đi tiếp ở nhánh thắng, billiards Việt Nam còn 2 đại diện ở nhánh thua là Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Văn Huynh.

Nguyễn Bảo Châu đối đầu Darren Appleton (Anh). Anh thi đấu quyết tâm, thắng set đầu 4-3 nhưng sau đó để thua liên tiếp hai set và dừng bước tại vòng chung kết. Nguyễn Văn Huynh chạm trán Hsieh Chia Chen (Đài Loan). Sau khi thua 1-4 ở set đầu, anh xuất sắc thắng trắng 4-0 ở set 2 để gỡ hòa. Sang set 3, hai cơ thủ kéo nhau vào loạt penalty sau khi hòa 3-3. Trong loạt đánh cân não, Nguyễn Văn Huynh thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc để đi tiếp vào vòng 2 nhánh thua.

Ngày 23.9, nhánh thắng sẽ tiếp tục với nhiều cặp đấu đáng chú ý: Dương Quốc Hoàng gặp Naoyuki Oi (Nhật Bản), Phạm Phương Nam đối đầu De Luna (Philippines). Ngoài ra, sự chú ý còn đổ dồn về màn so tài giữa Carlo Biado (Philippines) và Ko Ping Chung (Đài Loan), hay trận Aloysius Yapp (Singapore) gặp Jonas Souto (Tây Ban Nha).


Tin liên quan

Xác định 2 cặp bán kết giải U.17 quốc gia: Hứa hẹn nảy lửa

Xác định 2 cặp bán kết giải U.17 quốc gia: Hứa hẹn nảy lửa

Chiều 22.9, VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra các trận tứ kết. SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel và Hà Nội là 4 cái tên ghi danh vào bán kết.

Thắng đậm Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam xây chắc ngôi đầu giải futsal châu Á: Chủ nhà bị loại

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình đánh bại Nam Định để lấy lại ngôi đầu, HAGL vẫn ở đáy

Khám phá thêm chủ đề

Fedor Gorst Billiards hoàng sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận