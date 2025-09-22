Xác định 2 cặp bán kết giải U.17 quốc gia: Hứa hẹn nảy lửa

U.17 Hà Nội có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch

Cuộc đối đầu giữa U.17 PVF-CAND và U.17 Hà Nội được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. PVF-CAND khởi đầu rất tốt khi ngay phút thứ tám, Nguyễn Du bật cao đánh đầu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

U.17 Hà Nội (áo vàng) có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Ảnh: VFF

Bị đặt vào thế khó, nhà ĐKVĐ Hà Nội phải dồn lên. Trong tình huống phạt góc ở phút 15, Văn Tấn đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 cũng sau quả đánh đầu.

Bàn gỡ giúp cho U.17 Hà Nội chơi hưng phấn hơn trong lúc PVF-CAND lại lúng túng nên để mất thế trận, phải rơi vào thế chống đỡ vất vả. Trong thế trận chủ động ấy, Hà Nội đã có bàn thắng thứ hai ở phút 35 khi Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi xoáy nâng tỷ số lên 2-1, đủ để U.17 Hà Nội tiến vào bán kết.



Nam Định vào bán kết

Đối thủ của Hà Nội ở bán kết là SHB Đà Nẵng khi đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn vượt qua An Giang 5-4 ở loạt luân lưu 11 m sau 90 phút hòa nhau với tỷ số 0-0.



Cuộc đối đầu giữa U.17 SLNA và Thép Xanh Nam Định diễn ra bằng màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. SLNA dẫn điểm ở phút thứ 10 sau pha ngoặt bóng rồi sút rất kỹ thuật của Viết Duy. Nhưng chỉ 2 phút sau, Văn Tuân tung cú sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Nam Định. Thế trận sau đó ăn miếng trả miếng. Đến phút 37, SLNA thêm một lần nữa dẫn điểm khi từ một tình huống lộn xộn, Minh Thùy lao vào sút chìm ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Nhưng trước khi hết hiệp 1, Nam Hải tung cú lốp bóng kỹ thuật, quân bình tỷ số 2-2 cho Thép Xanh Nam Định.



Bị gỡ phút cuối hiệp 1 nên SLNA buộc phải gia tăng sức ép trong hiệp 2. Đội bóng xứ Nghệ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng không thể tận dụng thành công. Bỏ lỡ những pha ăn bàn đáng tiếc, SLNA đã phải trả giá ở phút chót. Trong một tình huống tổ chức tấn công nhanh ở phút 89, Văn Tuân tung cú sút trực diện, ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho Thép Xanh Nam Định, qua đó, tiến vào bán kết.



Đối thủ của Thép Xanh Nam Định ở bán kết còn lại là Thể Công Viettel. Sau 45 phút không ghi được bàn thắng, cả CLB bóng đá TP.HCM và Thể Công Viettel chơi bùng nổ ở hiệp 2. Phút 69, Chi Dân thoát xuống ở cánh trái trước khi tung cú sút như trái phá, ghi bàn thắng cho CLB bóng đá TP.HCM. Nhưng đến phút 73, Đức Nguyên bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công. Đến phút 82, cũng chính cầu thủ vào sân từ ghế dự bị này tung cú dứt điểm trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà.

