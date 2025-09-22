Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình đánh bại Nam Định để lấy lại ngôi đầu, HAGL vẫn ở đáy

Bảng xếp hạng V-League: Chiến thắng tuyệt đối cho CLB Ninh Bình

Bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau vòng 4 đã được định hình xong, sau khi CLB Ninh Bình đánh bại đội khách Nam Định với tỷ số 2-0 để chiếm lại ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Ở V-League, chỉ còn Ninh Bình giữ mạch trận toàn thắng. Trong khi đó, CLB Nam Định tụt xuống giữa bảng (hạng 7).

Tân binh Ninh Bình đang để lại ấn tượng đậm nét ở V-League, khi toàn thắng 3 vòng trước Hà Tĩnh (3-1), Thanh Hóa (4-0) và Đà Nẵng (3-1) để bay cao trên ngôi đầu.

Thanh Thịnh tỏa sáng với cú sút đẹp mắt vào lưới CLB Nam Định ẢNH: CLB NINH BÌNH

Trong khi đó, CLB Nam Định là đương kim vô địch V-League, đồng thời sở hữu dàn ngoại binh hay bậc nhất giải đấu như Caio Cesar, Marlos Brenner, Romulo da Silva, cùng tân binh Percy Tau được đăng ký bổ sung sau màn trình diễn hay tại AFC Champions League 2. Nhưng, với phong độ cao cùng lối chơi pressing kết hợp chuyển đổi trạng thái ấn tượng mà HLV Gerald Albadalejo đang xây dựng, CLB Ninh Bình vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Thực tế trên sân cho thấy CLB Ninh Bình đã chuẩn bị rất kỹ cho màn thư hùng. Học trò ông Albadalejo sẵn sàng đôi công sòng phẳng với đội khách Nam Định. Với Hoàng Đức, Đức Chiến ở tuyến giữa cùng những "máy chạy" như Gustavo Henrique, Dos Anjos, Ngọc Quang, Bảo Toàn trên hàng công, chủ nhà đã tạo sức ép nghẹt thở, ngăn CLB Nam Định triển khai bóng từ sân nhà.

Sau nửa đầu hiệp 1 giằng co, khác biệt bắt đầu được tạo ra cho CLB Ninh Bình. Phút 30, Đức Chiến áp sát đoạt bóng trong chân Hồng Duy, rồi chuyền trả ngược cho Dos Anjos băng lên.

Chân sút người Brazil đỡ hụt bóng, nhưng vô tình mở ra khoảng trống mênh mông để Hoàng Đức áp sát tuyến hai. Tiền vệ sinh năm 1998 sút xa chân trái uy lực, không cho thủ môn Nguyên Mạnh cơ hội cứu thua.

Phút 34, lưới của CLB Nam Định lại rung lên. Từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Thanh Hào đánh đầu phá bóng đúng vào vị trí Thanh Thịnh chọn sẵn. Hậu vệ của Ninh Bình vung chân sút xa một chạm tuyệt đẹp, khiến Nguyên Mạnh dù đã chạm được tay vào bóng song vẫn không cản nổi bàn thua.

Tỷ số đã có thể là 3-0 ở phút 49, nếu pha đánh đầu của Marcelino không đưa bóng dội xà đáng tiếc. Hàng thủ Nam Định đã có trận đấu đáng quên tại sân Ninh Bình khi mắc nhiều sai lầm, tạo cho đối thủ cơ hội bắn phá khung thành.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 4 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

CLB Nam Định chỉ dồn lên lấy lại thế trận trong 30 phút cuối, đặc biệt khi "ngòi nổ" Percy Tau vào sân. Phút 83, Percy Tau ngoặt bóng khéo léo rồi sút chân trái, nhưng Văn Lâm đã xuất sắc đổ người cứu thua. Một mình Percy Tau là không đủ để lật ngược thế cờ, trong trận đấu CLB Nam Định thua toàn tập về đấu pháp.

Đánh bại đội khách Nam Định với tỷ số 2-0, CLB Ninh Bình giữ ngôi đầu với 12 điểm sau 4 trận. Xếp nhì bảng là CLB Công an Hà Nội với 10 điểm sau 4 trận, còn CLB Công an TP.HCM đứng hạng ba cũng với 10 điểm, nhưng đã đá 5 trận. CLB Thể Công Viettel (8 điểm sau 4 trận) là đội khép lại tốp 4.

Ở nhóm cuối, đáng ngạc nhiên khi có những cái tên kỳ cựu như CLB Becamex TP.HCM (3 điểm, hạng 10), CLB Hà Nội (2 điểm, hạng 11), hay CLB Thanh Hóa (2 điểm, hạng 13). HAGL xuống cuối bảng với 1 điểm sau 3 trận, nhưng còn nguyên trong tay 1 trận chưa đấu so với các đối thủ xếp trên.