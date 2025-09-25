Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Màn trình diễn đẳng cấp của futsal Việt Nam, K+ phát trực tiếp VCK châu Á

Nghi Thạo
25/09/2025 00:01 GMT+7

Đội tuyển futsal VN giành vé dự vòng chung kết giải futsal châu Á 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục, khi thắng cả 3 trận vòng loại.

Đội tuyển futsal Việt Nam được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng

Màn so tài giữa đội tuyển futsal VN và Li Băng vào chiều qua (24.9) là trận "chung kết bảng". Đội nào giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này sẽ lấy suất trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026. Li Băng được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội tuyển futsal VN ở bảng E. Trước đó, đội bóng của HLV Diego Giustozzi có thành tích toàn thắng, sở hữu 6 điểm nên nắm trong tay lợi thế chỉ cần kết quả hòa trong lượt cuối là đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Li Băng có 4 điểm sau 2 trận, nên buộc phải đánh bại VN thì mới đoạt vé đến Indonesia vào năm sau.

Màn trình diễn đẳng cấp của futsal Việt Nam, K+ phát trực tiếp VCK châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal VN (trái) giành vé dự VCK với ngôi nhất bảng

ẢNH: VFF

Đội tuyển futsal Li Băng dù "không còn đường lùi", nhưng cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong trên sân đấu trong khoảng 5 phút đầu. Tuy nhiên, các cầu thủ VN đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự khi chơi áp sát nhanh, khiến đối thủ không có nhiều khoảng trống triển khai phối hợp và di chuyển không bóng. Ý đồ chơi phủ đầu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của Li Băng sụp đổ trước cách nhập cuộc chủ động của đội tuyển futsal VN. Và khi các học trò của ông Giustozzi tăng tốc, hệ thống phòng ngự của đại diện Tây Á nhanh chóng bị bẽ gãy. Những pha lên bóng đầy tốc độ và sắc sảo giúp đội tuyển futsal VN chọc thủng lưới Li Băng đến 3 bàn chỉ trong 2 phút bóng lăn (từ phút thứ 9 đến 11 của hiệp 1). Lần lượt, Nguyễn Đa Hải, Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang lập công để giúp đội bóng sao vàng dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển VN tiếp tục dâng cao đội hình, thậm chí có lúc chơi power-play để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nỗ lực tấn công của đội bóng sao vàng được đền đáp bằng bàn thắng đào sâu cách biệt lên 4-0 của Vũ Ngọc Ánh. Ở phía ngược lại, Li Băng bị dẫn bàn nhưng chỉ có thể chơi phòng ngự để hạn chế bị thủng lưới, nhằm nuôi hy vọng "lách cửa hẹp" dự VCK futsal châu Á 2026 với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Có thể nói, đội tuyển futsal VN đã thể hiện đúng đẳng cấp của đội bóng từng 2 lần dự World Cup futsal và được xếp vào nhóm hạt giống số 1, khi toàn thắng cả 3 trận ở bảng E vòng loại futsal châu Á 2026. Đoàn quân của HLV Giustozzi thắng Hồng Kông 9-1, đánh bại chủ nhà Trung Quốc (đại lục) 7-2, hạ Li Băng với tỷ số 4-0. Đội tuyển futsal VN giành 9 điểm tuyệt đối, đoạt vé đi tiếp vào VCK futsal châu Á 2026 với vị trí nhất bảng E. Với thành tích xuất sắc này, đội tuyển futsal VN được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng.

VCK futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27.1 đến 7.2.2026 tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Giải đấu quy tụ 16 đội tuyển futsal mạnh nhất châu lục, gồm 15 đội vượt qua vòng loại cùng chủ nhà Indonesia được đặc cách góp mặt. Các đội được chia vào 4 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào chơi vòng tứ kết, bán kết, chung kết.

Một tin rất vui cho khán giả VN là bản quyền phát sóng VCK giải futsal châu Á 2026 đã được sở hữu bởi đơn vị K+. Toàn bộ các trận đấu của VCK, trong đó có các trận của VN sẽ được phát sóng trên các kênh của K+.


