Gạt bỏ nỗi buồn thua Ninh Bình, Nam Định quyết thắng nhà vô địch Campuchia ở đấu trường khu vực

CLB Nam Định quyết lấy 3 điểm

Đầu tiên, HLV Vũ Hồng Việt gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB Nam Định và PKR Svay Rieng: "Chúng tôi rất cảm kích tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng. Dù là sân khách hay sân nhà, các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định vẫn luôn cổ vũ rất nhiệt tình. Đây là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu quyết tâm dưới sân. Thay mặt đội bóng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ CLB Nam Định".

Còn về đối thủ Svay Rieng, đây là đội bóng tương đối mạnh, không dễ đối đầu khi họ có nhiều ngoại binh chất lượng, đặc biệt 2 tiền đạo của họ đang có phong độ cao. Chúng tôi có thể sẽ phải gặp khó khăn. Dẫu vậy, CLB Nam Định vẫn đặt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân tại Cúp C1 Đông Nam Á. Chúng tôi đã có các phương án phong tỏa những mũi nhọn của đối phương".

HLV Vũ Hồng Việt nói thêm: "Ở trận V-League vừa rồi, chúng tôi không giành được kết quả tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thực hiện tốt lối chơi, tinh thần thi đấu cũng rất tuyệt vời. Sau trận, chúng tôi đã họp đội, đưa ra đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm và trận đấu tới sẽ quyết tâm hơn".

HLV Vũ Hồng Việt và Lucas của Nam Định quyết tâm giành chiến thắng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB Nam Định ưu tiên tấn công

Lucas Alves, trung vệ mang áo số 4 của CLB Nam Định chia sẻ: "Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, do đang trong giai đoạn thi đấu dày. Tuy nhiên, đội bóng đã có những phân tích kỹ lưỡng về Svay Rieng. Toàn đội đề cao sự đoàn kết và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đã đề ra.

Chúng tôi coi chiến thắng là mục tiêu cuối cùng và triết lý của đội bóng là ưu tiên mặt trận tấn công. Hàng thủ sẽ phải tập trung hơn, đương nhiên việc giữ sạch lưới cũng cần được lưu ý nhưng quan trọng vẫn phải giành chiến thắng".

Trận đấu giữa CLB Nam Định Nam Định và PKR Svay Rieng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 24.9, trên SVĐ Thiên Trường. Cách đây ít ngày, đương kim vô địch V-League thua Ninh Bình ở vòng 4 nên Nam Định sẽ quyết thắng đối thủ đến từ Campuchia ở sân chơi tầm cao hơn.