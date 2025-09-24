Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Gạt bỏ nỗi buồn thua Ninh Bình, Nam Định quyết thắng nhà vô địch Campuchia ở đấu trường khu vực

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/09/2025 17:29 GMT+7

Trước cuộc đối đầu PKR Svay Rieng, nhà vô địch giải VĐQG Campuchia ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra thận trọng.

CLB Nam Định quyết lấy 3 điểm

Đầu tiên, HLV Vũ Hồng Việt gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB Nam Định và PKR Svay Rieng: "Chúng tôi rất cảm kích tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng. Dù là sân khách hay sân nhà, các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định vẫn luôn cổ vũ rất nhiệt tình. Đây là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu quyết tâm dưới sân. Thay mặt đội bóng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ CLB Nam Định".

Gạt bỏ nỗi buồn thua Ninh Bình, Nam Định quyết thắng nhà vô địch Campuchia ở đấu trường khu vực- Ảnh 1.

Highlight CLB Ninh Bình 2-0 Nam Định: Khi tân binh đả bại nhà vô địch

Còn về đối thủ Svay Rieng, đây là đội bóng tương đối mạnh, không dễ đối đầu khi họ có nhiều ngoại binh chất lượng, đặc biệt 2 tiền đạo của họ đang có phong độ cao. Chúng tôi có thể sẽ phải gặp khó khăn. Dẫu vậy, CLB Nam Định vẫn đặt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân tại Cúp C1 Đông Nam Á. Chúng tôi đã có các phương án phong tỏa những mũi nhọn của đối phương".

HLV Vũ Hồng Việt nói thêm: "Ở trận V-League vừa rồi, chúng tôi không giành được kết quả tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thực hiện tốt lối chơi, tinh thần thi đấu cũng rất tuyệt vời. Sau trận, chúng tôi đã họp đội, đưa ra đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm và trận đấu tới sẽ quyết tâm hơn".

Gạt bỏ nỗi buồn thua Ninh Bình, Nam Định quyết thắng nhà vô địch Campuchia ở đấu trường khu vực- Ảnh 2.

HLV Vũ Hồng Việt và Lucas của Nam Định quyết tâm giành chiến thắng

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB Nam Định ưu tiên tấn công

Lucas Alves, trung vệ mang áo số 4 của CLB Nam Định chia sẻ: "Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, do đang trong giai đoạn thi đấu dày. Tuy nhiên, đội bóng đã có những phân tích kỹ lưỡng về Svay Rieng. Toàn đội đề cao sự đoàn kết và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đã đề ra.

Chúng tôi coi chiến thắng là mục tiêu cuối cùng và triết lý của đội bóng là ưu tiên mặt trận tấn công. Hàng thủ sẽ phải tập trung hơn, đương nhiên việc giữ sạch lưới cũng cần được lưu ý nhưng quan trọng vẫn phải giành chiến thắng". 

Trận đấu giữa CLB Nam Định Nam Định và PKR Svay Rieng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 24.9, trên SVĐ Thiên Trường. Cách đây ít ngày, đương kim vô địch V-League thua Ninh Bình ở vòng 4 nên Nam Định sẽ quyết thắng đối thủ đến từ Campuchia ở sân chơi tầm cao hơn. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á: Chưa có bản quyền phát sóng?

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á: Chưa có bản quyền phát sóng?

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại futsal châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, giành ngôi nhất bảng E. Tuy nhiên, khi vòng chung kết (VCK) đang đến gần, người hâm mộ trong nước vẫn chưa biết sẽ xem thầy trò HLV Diego Giustozzi ở đâu khi chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng.

Đánh bại Li Băng, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK futsal châu Á: VFF thưởng 600 triệu đồng

HLV Kim Sang-sik sẽ ‘biến hình’ đội tuyển Việt Nam: Vừa khéo vừa khỏe và phải biết thắng!

Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Cúp C1 Đông Nam Á Vũ Hồng Việt Nam Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận