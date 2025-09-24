HLV Kim Sang-sik sẽ ‘biến hình’ đội tuyển Việt Nam: Vừa khéo vừa khỏe và phải biết thắng!

Hàng thủ mạnh mẽ, hàng công kỹ thuật: HLV Kim Sang-sik cải tổ đội tuyển

HLV Kim Sang-sik đã đề xuất với VFF việc nhập tịch cho trung vệ gốc Brazil Gustavo Santos (1,95 m) của CLB Đà Nẵng. Trong trường hợp cầu thủ này được nhập tịch, anh gần như sẽ có suất khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vị HLV người Hàn Quốc đã dành cơ hội cho trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL, cao 1,96 m) thử sức trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đồng thời, không lại trừ khả năng trong thời gian tới ông Kim Sang-sik bổ sung trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (CLB PVF-CAND, 1,84 m) lên đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik có thể bổ sung nhiều trung vệ có thể hình tốt cho đội tuyển quốc gia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trung vệ cao 1,95 m Gustavo đang được đề xuất nhập tịch Việt Nam Ảnh: CLB Đà Nẵng

Đây là những tín hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn tăng khả năng sức mạnh cơ bắp cho hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam từng để lộ điểm yếu ở khả năng tranh chấp tay đôi, điểm yếu không chiến khi đối đầu với dàn ngôi sao tấn công toàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ của Malaysia ở trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, hồi tháng 6.

Nếu như đoàn quân trong tay HLV Kim Sang-sik có thêm những trung vệ như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Hiểu Minh, Gustavo Santos, họ có thể giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết những điểm yếu vừa nêu, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong những tình huống một chọi một và những tình huống tranh bóng bổng.

Trong khi đó, ở tuyến trên, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn giữ nguyên những điểm mạnh nhất của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua, đó là chất kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và sự khéo léo ở các pha xử lý trong phạm vi hẹp. Những ngôi sao tấn công như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hai Long… tiếp tục được đánh giá cao. Họ vẫn sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia ở giai đoạn còn lại của vòng lại Asian Cup 2027.

Điểm chung của những cầu thủ này đều là những cầu thủ rất giàu kỹ thuật, giỏi xử lý bóng trong không gian hẹp. Ngoài ra, trong số những cầu thủ trẻ có thể được đôn lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, những Văn Trường, Đình Bắc cũng là những chuyên gia về kỹ thuật.

Thậm chí, khi có ý tưởng bổ sung cầu thủ nhập tịch cho tuyến trên, ông Kim Sang-sik cũng hướng đến dạng cầu thủ giàu kỹ thuật như tiền vệ tấn công Hendrio (gốc Brazil), trong trường hợp cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam. Đấy chắc chắn không phải là lựa chọn ngẫu nhiên.

Trào lưu của các đội bóng mạnh

Xu thế của các đội bóng mạnh trên thế giới, đó là có sự kết hợp giữa kỹ thuật và sức mạnh cơ bắp. Một đội bóng không thể vượt qua hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương nếu không có kỹ thuật. Ngược lại, chính đội bóng đấy không thể ngăn chặn tốc độ của đối thủ nếu như thiếu đi sức mạnh cơ bắp.

Ở tuyến trên, những chuyên gia về kỹ thuật như Hoàng Đức vẫn sẽ là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú.

Thành ra, 2 yếu tố này phải song hành với nhau trong cùng 1 tập thể. Về phía HLV Kim Sang-sik, ông muốn chúng ta phải thật mạnh mẽ, giàu sức mạnh cơ bắp nơi hàng thủ và cực kỳ khéo léo, uyển chuyển, đa dạng nơi tuyến trên.

Đương kim vô địch thế giới Argentina là minh chứng rõ nét nhất cho xu thế này. Đội bóng xứ sở tango chơi đầy kỹ thuật ở tuyến trên. Trong khi đó, ở tuyến dưới, với các trung vệ cao lớn như Romero (1,85 m), Balerdi (1,87 m), thủ môn Martinez (1,95 m), hàng thủ của Argentina không thiếu sức mạnh.

Ví dụ khác, rất gần với đội tuyển Việt Nam, đội bóng quê hương của ông Kim Sang-sik là Hàn Quốc có hàng thủ cao lớn, mạnh mẽ trứ danh. Song song đó, ở tuyến trên, họ luôn đặt trọng tâm tấn công vào những kỹ thuật gia như Son Heung-min và Lee Kang-in. Tức là Hàn Quốc hướng đến việc chơi uyển chuyển nơi tuyến đầu. HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu điều này và muốn áp dụng chúng cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.