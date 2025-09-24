Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trợ lý HLV Kim Sang-sik nói gì khi lên chức cực to: ‘Hành trình rất nhiều thử thách’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/09/2025 13:21 GMT+7

CLB Quy Nhơn United vào sáng 24.9 đã thông báo trên fanpage của đội về việc chính thức bổ nhiệm HLV Đinh Hồng Vinh vào cương vị Chủ tịch CLB 

CLB Quy Nhơn United cho biết: "Việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch CLB là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình tái thiết của đội bóng đất võ. 

Là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh sinh ra và lớn lên tại Bình Định, từng khoác áo HAGL khi còn là cầu thủ, rồi dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp huấn luyện và đào tạo trẻ. 

Ông từng góp mặt trong những cột mốc đáng nhớ: từ U.20 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2017, đến hành trình của U.23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, và gần đây là chức vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik".

Trợ lý HLV Kim Sang-sik nói gì khi lên chức cực to: ‘Hành trình rất nhiều thử thách’- Ảnh 1.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh (bìa trái) ở đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Ngọc Linh

Trợ lý HLV Kim Sang-sik nói gì khi lên chức cực to: ‘Hành trình rất nhiều thử thách’- Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Vinh và các tuyển thủ Việt Nam

Trợ lý HLV Kim Sang-sik nói gì khi lên chức cực to: ‘Hành trình rất nhiều thử thách’- Ảnh 3.

Ông Đinh Hồng Vinh được kỳ vọng

CLB Quy Nhơn cho hay: "Bên cạnh đó, ông Đinh Hồng Vinh từng là Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và cũng là Giám đốc điều hành Học viện Juventus Việt Nam, nơi đào tạo nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Trở về Bình Định trong vai trò mới, tân Chủ tịch CLB Đinh Hồng Vinh xúc động chia sẻ: “Được trở về quê hương để đóng góp cho đội bóng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đây là một hành trình nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ cùng tập thể nỗ lực hết sức để xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, đoàn kết, có lối chơi bản sắc và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ”. 

Với tinh thần đó, Quy Nhơn United hướng đến mục tiêu củng cố nền tảng, rèn bản lĩnh và khơi dậy ngọn lửa chiến đấu. Mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh trên sân cỏ, mà còn là lời hứa cống hiến, là cầu nối gắn kết đội bóng với khán giả, nuôi dưỡng niềm tự hào bóng đá Bình Định".

