Thể thao Bóng đá Việt Nam

Niềm tin vào U.23 Việt Nam

Khánh Châu
Khánh Châu
24/09/2025 04:00 GMT+7

U.23 VN đang tạo được niềm tin với người hâm mộ để hướng tới chinh phục HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào cuối năm nay.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U.23 VN được xây dựng bộ khung vững chắc. Sự chênh lệch không quá lớn giữa cầu thủ dự bị và chính thức giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn. Vị HLV người Hàn Quốc thường đưa ra nhiều phương án nhân sự trước mỗi đối thủ khác nhau, giúp U.23 VN thi đấu đa dạng, không bị bắt bài.

Đội hình thường xuyên được xáo trộn nhưng luôn giữ bộ khung vững chắc, đồng đều các tuyến là nền tảng để U.23 VN gặt hái thành công.

Niềm tin vào U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Khuất Văn Khang đang là trụ cột của CLB Thể Công Viettel

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik vô địch với 4 trận toàn thắng. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026, đội lại thắng liền 3 trận, giành vé chính thức đến với vòng chung kết.

Cái hay của U.23 VN là chơi rất chắc chắn, có mảng miếng chiến thuật rõ ràng để tận dụng sơ hở của đối thủ, ghi bàn quyết định. HLV Kim Sang-sik không giao nhiệm vụ ghi bàn cho bất cứ cầu thủ nào, mà các vị trí trên sân, kể cả hậu vệ, đều chủ động dâng cao để lập công. Bởi vậy mà ở các giải đấu, cứ mỗi trận U.23 VN lại có một cái tên lập công khác nhau.

Khi V-League 2025 - 2026 trải qua 4 vòng đấu, các cầu thủ U.23 VN tiếp tục gầy dựng niềm tin nơi người hâm mộ. Những cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik tin dùng tỏa sáng qua từng vòng đấu và là trụ cột của các CLB. Ở vòng 4, HLV Kim Sang-sik rất vui khi thấy Phi Hoàng, Đức Anh (CLB Đà Nẵng), Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND), Anh Quân (CLB Ninh Bình), Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)… chơi rất hay và góp công đem về kết quả tốt cho CLB của mình.

Những cầu thủ này tiếp tục trui rèn qua đấu trường V-League đến ngày 10.11 trước khi họ tập trung để chinh phục huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tuy nhiên, U.23 VN cần tăng thêm sức mạnh trên hàng tấn công để có đủ hỏa lực xuyên phá khung thành các đối thủ. Đặc biệt, SEA Games sắp tới tổ chức ở Thái Lan nên đội tuyển U.23 nước chủ nhà sẽ rất đáng gờm. Bên cạnh đó, U.23 Malaysia, U.23 Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch nên cũng rất đáng ngại. Vì thế, khi tăng thêm sức mạnh trên hàng tấn công, U.23 VN sẽ tự tin để thực hiện mục tiêu đề ra, đem niềm vui đến cho người hâm mộ. 

