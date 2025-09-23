Đối thủ Philippines của CLB CAHN nhắc đến nhân vật nguy hiểm, tiết lộ điều bí mật

Theo lịch, CLB CAHN sẽ tiếp CLB Cebu (Philippines) trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ ngày 24.9, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á - C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV trưởng Glenn Ramos của CLB Cebu bày tỏ: “Tôi rất háo tới Việt Nam để đối đầu đối thủ rất mạnh là CLB CAHN. Toàn đội đã sẵn sàng”.

Theo ông Glenn Ramos, các đối thủ bảng A đều rất mạnh và Cebu tôn trọng tất cả. Tuy nhiên ở cuộc đua hai vé vào bán kết, ông đánh giá cao hai đại diện của Thái Lan (Buriram Utd, Pathum Utd) và CLB CAHN.

Đội khách tham gia họp báo trước trận Ảnh: VFF

HLV trưởng đội Cebu đã nghiên cứu kỹ đối thủ

Cầu thủ River Ledde đánh giá cao CLB CAHN

“Tôi có xem CLB CAHN thi đấu, gần nhất là trận gặp chủ nhà Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) tại Cúp C2 châu Á. Họ có chất lượng cầu thủ đồng đều, ngoại binh chất lượng, Tôi ấn tượng nhất với Alan. Đây là tiền đạo rất nguy hiểm. CLB Cebu sẵn sàng đối đầu với đội bóng mạnh nhất V-League thời điểm này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ và sẽ hướng tới một chiến thắng tại Hàng Đẫy”, HLV Glenn Ramos nói.

Cùng dự họp báo, cầu thủ River Leddel đánh giá CLB CAHN có các ngoại binh rất chất lượng.“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi cùng từng cầu thủ, nhất là ngoại binh. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ và sẽ thể hiện điều đó ở trận đấu chính thức. Cebu tôn trọng đối thủ, song sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau hướng tới chiến thắng”.

CLB CAHN thiếu Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh

Trước những ý kiến chỉ trích, hoài nghi vào vị trí của Nguyễn Filip, HLV trưởng Mano Polking của Công an Hà Nội FC lên tiếng bảo vệ, khẳng định anh vẫn là thủ môn số 1.

Chia sẻ tại họp báo HLV Mano Polking đánh giá đại diện Philippines là đối thủ mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng.Trong khi đó, CLB CAHN thiếu vắng 3 trụ cột vì chấn thương là Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh. Dù vậy, HLV Polking tin tưởng những cầu thủ được thay thế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.





HLV Polking quyết thắng Ảnh: CLB CAHN

"Tôi rất biết ơn ban lãnh đạo CLB CAHN vì đã chuẩn bị sẵn cho tôi một đội hình có chiều sâu. Những cầu thủ mới sẽ ra sân và tôi tin họ sẽ thể hiện tốt. Sau trận ra quân chưa như ý, toàn đội quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Cebu. Đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi, bởi chỉ có chiến thắng mới có thể hướng tới tiến sâu tại giải", ông Polking nói.

Trước nhiều ý kiến hướng chỉ trích vào Nguyễn Filip - người mắc sai sót trong trận hòa Bắc Kinh Quốc An tại Cúp C2 châu Á mới đây, ông Polking đã lên tiếng bảo vệ học trò, tỏ rõ quan điểm của mình."Có một vài tình huống Nguyễn Filip mất tập trung, song đó cũng là điều khó tránh, thường tình trong bóng đá. Sau trận đấu đó, tôi đã nói chuyện và góp ý với Nguyễn Filip. Tôi không nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy. Với tôi, Nguyễn Filip vẫn là thủ môn số 1 ở CLB CAHN, tốp đầu tuyển quốc gia hiện tại", chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức - Brazil khẳng định.

Ông Polking thừa nhận một vài trận đấu vừa qua, có thời điểm cầu thủ CAHN mất tập trung, dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Bản thân ông đã làm việc để giúp học trò tăng cường sự tập trung xuyên suốt trận đấu, tận dụng tối đa cơ hội được tạo ra.

"Tôi luôn hào hứng với việc tham dự các giải quốc tế, muốn đội bóng của mình góp mặt thường xuyên. Bởi ở đó, chúng tôi được gặp các đối thủ lớn, có chuyên môn cao, nhờ đó cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tất cả những gì đã qua đều sẽ hữu ích với cầu thủ hướng tới hành trình phía trước", HLV trưởng Công an Hà Nội kết lại.



