Nhân tố thầy Kim từng 'bỏ quên' đã trở lại: Nếu được gọi, đội tuyển Việt Nam rất đáng gờm

Văn Lâm tỏa sáng để trở lại đội tuyển Việt Nam?

Ở đợt triệu tập tháng 10 của đội tuyển Việt Nam (chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại lượt ba và bốn vòng loại Asian Cup 2027), HLV Kim Sang-sik có thể mở cửa đón chào sự trở lại của một số gương mặt từng sắm vai trụ cột.

Triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc là ưu tiên cầu thủ có phong độ cao. Trên góc độ này, Đặng Văn Lâm có cơ hội lớn để tái xuất.

Văn Lâm (áo vàng) xuất sắc giúp Ninh Bình sạch lưới trước Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Trong màu áo Ninh Bình, Văn Lâm đang đạt điểm rơi phong độ. Ở màn thư hùng với Nam Định tối qua (22.9), người gác đền sinh năm 1993 đã có 4 pha cứu thua xuất sắc. Trong đó, nổi bật có cú sút chéo góc cực hiểm của ngoại binh Percy Tau cuối trận. Dù bị che mắt, Văn Lâm vẫn phán đoán tốt và đẩy bóng giải nguy nhờ sải tay dài.

HLV Gerald Albadalejo của Ninh Bình khẳng định: "Đội may mắn có Văn Lâm ở đây. Với tôi, cậu ấy là thủ môn hay bậc nhất Việt Nam. Văn Lâm đã cứu thua và thể hiện xuất sắc. Nếu không có cậu ấy, Ninh Bình sẽ rất vất vả". HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cũng nhấn mạnh Văn Lâm đã thể hiện tốt.

Thủ thành Văn Lâm từng nhận ánh mắt hoài nghi, khi ký hợp đồng với Ninh Bình ở thời điểm đá ở giải hạng nhất. Khi được hỏi liệu có giữ được phong độ và chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia, do chỉ đá ở môi trường thiếu cạnh tranh và không có ngoại binh ở hạng nhất, Văn Lâm chỉ khẳng định "sẽ cố gắng hết sức".

Đội tuyển Việt Nam: Không hy vọng kỳ tích đến Asian Cup nhưng cần vực lại niềm tin

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Tôi tin Văn Lâm giữ được phong độ, bởi Lâm chuyên nghiệp, sinh hoạt và tập luyện rất tốt".

Việc xuống hạng nhất thi đấu dường như khiến Văn Lâm mất chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất anh ra sân là tháng 9.2024, cách đây tròn 1 năm, ở trận giao hữu với Nga.

Văn Lâm đẩy được cú sút của Percy Tau trong những phút cuối ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, thủ môn 32 tuổi đã trở lại V-League và đang thể hiện giá trị vốn có. Văn Lâm đã có ít nhất 9 pha cứu thua từ đầu giải, trong đó, có những tình huống cản phá quan trọng ở các trận gặp Hà Tĩnh (3-1) hay Thanh Hóa (4-0).

Nhờ sự ổn định của Văn Lâm, Ninh Bình mới lọt lưới 2 bàn sau 4 trận, là đội phòng ngự hay nhất sau 4 vòng.

Cạnh tranh gắt gao

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi, như thế hệ "già" của Văn Lâm, Nguyễn Filip, Đình Triệu, hay lứa trẻ với Văn Việt, Trung Kiên.

Điểm chung của các thủ môn là đều có thể hình tốt (cao trên 1,8 m), sải tay dài, cùng sự khẳng định ở V-League hoặc các đội tuyển trẻ. Tuy nhiên, khi Văn Việt, Trung Kiên còn rất trẻ và được quy hoạch trở thành phương án cho tương lai, khung gỗ đội tuyển quốc gia vẫn nhiều khả năng thuộc về những thủ môn dạn dày.

Cái ôm của HLV Albadalejo dành cho Văn Lâm ẢNH: MINH TÚ

Trong cuộc chạy đua với Filip và Đình Triệu, Văn Lâm vẫn có ưu thế riêng. Đúng như HLV Albadalejo chia sẻ, nếu lấy lại phong độ, Văn Lâm vẫn là thủ môn hay bậc nhất Việt Nam.

Người gác đền 32 tuổi có những yếu tố tối thiểu tạo nên thủ môn giỏi: cứu thua tốt, lối chơi chắc chắn, an toàn và giàu kinh nghiệm. Từng trưởng thành ở Nga, trở về Việt Nam thi đấu, phiêu lưu sang Thái Lan, Nhật Bản... Văn Lâm sở hữu nền tảng phong phú.

Dù đôi chân của Văn Lâm vẫn là... vấn đề, khi anh không thuộc mẫu thủ môn giỏi phất bóng hay kiểm soát bóng, nhưng với những người gác đền, trước tiên vẫn phải là phản xạ cứu thua.

Khi những đối thủ cạnh tranh hoặc mắc sai lầm, hoặc không ra sân thường xuyên, đôi tay vững chãi sẽ giúp Văn Lâm tiếp tục ghi điểm với HLV Kim Sang-sik.

Với 2 trận gặp đối thủ dưới cơ như Nepal trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam có thể vừa đá, vừa thử nghiệm. Có lẽ, Văn Lâm xứng đáng được trao thêm một cơ hội. Tất nhiên, với điều kiện thủ môn 32 tuổi phải tiếp tục chơi hay cho đến khi ông Kim chốt danh sách triệu tập.