HLV Polking chia sẻ gan ruột về Nguyễn Filip: 'Cậu ấy vẫn là số 1 đấy, tuy nhiên...'

HLV Polking: 'Tôi đã góp ý với Nguyễn Filip'

Sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip khiến CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chỉ có 1 điểm trước CLB Bắc Kinh Quốc An ở ngày ra quân AFC Champions League 2.

Tương tự, tại sân chơi Đông Nam Á (ASEAN Club Championship), CLB CAHN cũng thua ngược 1-2 trước Pathum United bởi bàn thua ở phút bù giờ, khi pha phất bóng không tốt của Filip tạo điều kiện cho Chanathip Songkrasin dứt điểm từ giữa sân, ấn định màn ngược dòng trong thế thiếu người cho Pathum.

Thủ môn Nguyễn Filip ẢNH: CLB CAHN

Những trận đấu thiếu chắc chắn trong tháng qua đang đặt áp lực lên Nguyễn Filip. Trước trận gặp Cebu (Philippines) ở lượt đấu thứ hai vòng bảng ASEAN Club Championship diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (24.9) trên sân Hàng Đẫy, HLV Alexandre Polking đã khẳng định thủ môn Nguyễn Filip cần tập trung hơn.

"Tôi đã giành thời gian nói chuyện và góp ý với Nguyễn Filip. Tôi không nghi ngờ gì về việc Filip là số 1. Cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất, không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, Filip có một số thời điểm mất tập trung khiến kết quả không tốt. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này", ông Polking đánh giá.

Cả CLB CAHN và Cebu đều thua trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á. Trong khi CLB CAHN thua ngược 1-2 trên sân Pathum, Cebu cũng bại trận với tỷ số 1-3 trước Tampines Rovers (Singapore).

"Mục tiêu của CLB CAHN không có gì khác ngoài 3 điểm, bởi ở trận ra quân, chúng tôi không có kết quả có lợi. Toàn đội phải tập trung để đánh bại Cebu.

HLV Polking đặt mục tiêu chiến thắng ẢNH: CLB CAHN

Cebu là đội bóng lớn, đang cạnh tranh chức vô địch ở giải Philippines. Cebu có nhiều cầu thủ giỏi, ngoại binh tốt. Song, CLB CAHN đã nắm bắt được lực lượng của họ và có sự chuẩn bị. Cả hai đội đều khởi đầu không tốt và cần điểm ở trận này. Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn, tập trung nhiều hơn, nhất là khâu dứt điểm và giải quyết tình huống", HLV Polking nhấn mạnh.

'Cầu thủ CLB CAHN cần tập trung'

CLB CAHN đang băng băng ở V-League với ngôi nhì bảng (10 điểm sau 4 trận), nhưng ở sân chơi quốc tế, đội bóng của HLV Polking không thắng cả hai trận đầu tiên.

Khi được hỏi liệu thói quen thủng lưới trong những phút cuối có phải trở ngại (CLB CAHN đã lọt lưới trong 10 phút cuối trận trước Hải Phòng, Hà Nội và Pathum), ông Polking đánh giá: "Ở 2 trận V-League gặp CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội, chúng tôi đều thắng, đó vẫn là điều quan trọng nhất. Trận với Bắc Kinh Quốc An, các cầu thủ không giữ được tập trung nên mất điểm đáng tiếc".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh "sân chơi quốc tế luôn quan trọng với tất cả các đội, vì cầu thủ có thể cọ xát trước những đội có chuyên môn cao. CLB CAHN muốn góp mặt thường xuyên và tiến sâu ở giải quốc tế".

"Ngày mai, CLB CAHN vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh, nhưng chúng tôi sẽ làm việc tập trung. Chúng tôi có lực lượng tốt, cầu thủ tốt. Các tân binh của CLB CAHN cũng rất ổn. Chúng tôi tin tưởng họ", ông Polking kết luận.

CLB CAHN sẽ đối đầu Cebu lúc 19 giờ 30 ngày 24.9 trên sân Hàng Đẫy. Trên "pháo đài" Hàng Đẫy mùa trước, CLB CAHN có thành tích bất bại.