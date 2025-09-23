Hàng thủ 'khủng' cao gần 1,9 m: Điểm tựa mới của đội tuyển Việt Nam

Trong quá khứ, hàng thủ từng là nền tảng thành công của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng những chốt chặn trong hệ thống chiến thuật của đội bóng sao vàng thường lép vế khi chạm trán các đối thủ có lối chơi thiên về thể lực và có thể hình cao lớn. Những trung vệ như Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng… được đánh giá cao về khả năng phán đoán, nhưng hạn chế rõ rệt trong các tình huống bóng bổng. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam khó chống đỡ trước dàn tiền đạo cao to, giàu sức mạnh của Malaysia, Indonesia hay các đội bóng Tây Á.

Trong bối cảnh nhiều hậu vệ trụ cột đã qua đỉnh cao, đội tuyển Việt Nam đương nhiên cũng cần phải nâng cấp. Và ở thời điểm này, HLV Kim Sang-sik đã bắt tay vào công cuộc tái thiết, nhắm tới mục tiêu xây dựng một diện mạo rất khác cho đội tuyển: cao lớn, chắc chắn, và không ngại va chạm.

Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu những gương mặt "cao kều" như Nguyễn Filip (1,92 m, CLB Công an Hà Nội) hay Trần Trung Kiên (1,91 m, HAGL). Chưa kể, nếu quá trình nhập tịch thành công, khung gỗ còn có sự góp mặt của Patrik Lê Giang (1,88 m), thủ môn mang hai dòng máu Việt - Slovakia đang là chốt chặn đáng tin cậy tại CLB Công an TP.HCM.

Mới đây, Bộ VH-TT-DL đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để đề nghị xem xét nhập tịch cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo. ẢNHL CLB ĐÀ NẴNG

Trung vệ Gustavo đang tiến rất gần đến đội tuyển Việt Nam

Hàng hậu vệ có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong thời gian tới. Cái tên gây chú ý nhất là Gustavo Sant Ana (1,95 m, Đà Nẵng) - cầu thủ người Brazil đã gắn bó với V-League hơn 5 năm và đang được xúc tiến để nhập tịch. Song song, các trung vệ nội cũng có chiều cao lý tưởng: Đinh Quang Kiệt (1,95 m, HAGL), Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m, CLB Công an Hà Nội), hay Nguyễn Thanh Bình (1,83 m, Thể Công Viettel). So với thế hệ đàn anh, thế hệ này không chỉ trẻ trung hơn mà còn nhỉnh hơn hẳn về thể hình.

Bên cạnh đó, Colonna Kyle Nino (1,85 m, Thể Công Viettel) cũng là trường hợp tương tự như Gustavo. Những cầu thủ hiện đang khoác áo U.23 Việt Nam như Phạm Lý Đức (1,82 m, CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Hiểu Minh (1,84, CLB PVF-CAND) cũng rất tiềm năng.

Nếu HLV Kim Sang-sik có tất cả những cái tên kể trên, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một hàng thủ có thể hình lý tưởng. 10 cầu thủ thuộc hệ thống gồm Filip, Trung Kiên, Patrik Lê Giang, Gustavo, Quang Kiệt, Việt Anh, Thanh Bình, Colonna, Lý Đức, Hiểu Minh có chiều cao trung bình lên đến 1,879 m.

Người hâm mộ hoàn toàn có lý do để tin rằng Việt Nam sẽ sở hữu một hàng thủ "khủng" đúng nghĩa, nơi bóng bổng không còn là nỗi lo, và sự chắc chắn được nâng lên tầm mới.