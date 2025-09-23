Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
23/09/2025 00:00 GMT+7

HLV Kim Sang-sik có thể an tâm khi V-League 2025 - 2026 trong sự cạnh tranh cao của mình đang chứng kiến nhiều màn trình diễn ấn tượng của các sao trẻ U.23 Việt Nam.

Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui- Ảnh 1.

Văn Khang ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội ở vòng 4 V-League

ảnh: Minh Tú

V-League liên tiếp báo tin vui cho U.23 Việt Nam

Trong các trận đã diễn ra ở vòng 4 V-League 2025 - 2026, sân PVF là nơi sôi động nhất với cuộc đua tỷ số gay cấn giữa PVF-CAND và CLB Đà Nẵng, trong ngày các sao trẻ U.23 Việt Nam đã góp công không nhỏ trong trận đấu có đến 4 bàn thắng.

Trong đó, hậu vệ trái U.23 Việt Nam Phi Hoàng đã có đường kiến tạo rất đẹp để Văn Long ghi bàn, trước khi Thái Bá Đạt (sinh năm 2005) gỡ hòa bằng một cú sút tuyệt đẹp vào góc xa, sau đường chuyền của một tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Anh Quân.

Đây có thể xem là màn trình diễn của những tuyển thủ U.23 Việt Nam của 2 đội, ngoài các cái tên kể trên còn có các cầu thủ Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND) còn có Đức Anh, Hồng Phúc của CLB Đà Nẵng.

Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui- Ảnh 2.

Ngọc Mỹ và Văn Thuận (47) cùng nhau tỏa sáng trong màu áo CLB Thanh Hóa

ảnh: Minh Tú

Trên sân Thanh Hóa, Ngọc Mỹ đã kiến tạo để Văn Thuận ghi bàn, trước khi chính Văn Thuận đóng vai trò kiến tạo cho bàn gỡ 2-2 giúp CLB Thanh Hóa giữ lại 1 điểm trước CLB Hải Phòng.

Đây là trận đấu Thái Sơn đá từ đầu, không ghi bàn nhưng chơi tốt trong khi Nhật Minh tiếp tục đá chính cho CLB Hải Phòng. Trên sân Hàng Đẫy, Khuất Văn Khang thậm chí còn ghi 1 bàn rất đẹp sau các tình huống đi bóng và bật nhả trước khi sút tung lưới CLB Hà Nội.

Đêm 22.9 trên sân Gò Đậu, CLB Công an TP.HCM đã thắng đậm Becamex TP.HCM 3-1 trong đó tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Quốc Cường (2004) đã ghi bàn thắng rất đẹp, sau tình huống đi bóng cắt mặt và sút chìm hiểm hóc vào góc xa.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam đang tạo được niềm tin

Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel

ảnh: Minh Tú

Cũng phải nói thêm kể từ đầu V-League 2025 - 2026 đến nay, HLV Lê Huỳnh Đức luôn trao niềm tin cho cặp tiền đạo trung tâm trẻ Quốc Cường và Hoàng Phúc và thực tế bộ đôi này đã chơi rất hay, giúp tuyến giữa CLB CA TP.HCM thoát pressing rất linh hoạt.

Điều này cũng nhìn thấy ở Lê Viktor tại CLB Hà Tĩnh hay Quang Kiệt, Trung Kiên tại HAGL. Đặc biệt, SLNA luôn thường xuyên tung dàn cầu thủ sinh năm từ 2003 trở về sau như Văn Bình, Văn Cường, Long Vũ (sinh năm 2006), Quang Vinh, Văn Bách, Nam Hải…

Ở CLB Hà Nội, tiền đạo Đình Bắc vẫn luôn bảo đảm được hiệu suất ra sân bất chấp sự cạnh tranh rất lớn từ dàn sao ngoại như Leo Artur, Alan... Tại Thể Công Viettel, Văn Khang đã "đổ bê tông" cho một suất trên hàng công còn Xuân Tiến, Văn Tú... cũng thường xuyên thi đấu.

Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui- Ảnh 4.

Quốc Cường ghi bàn cho CLB CA TP.HCM sau cú sút đẹp mắt

ảnh: Khả Hòa

Cộng thêm Văn Trường bắt đầu nhận được "quota" ra sân thi đấu ngày một nhiều hơn ở CLB Hà Nội, có thể nói HLV Kim Sang-sik đang vui ra mặt khi phần lớn cầu thủ, kể cả những cái tên dự bị ở U.23 Việt Nam đều đang sở hữu các thông số rất tốt.

Không chỉ ra sân, nhiều cái tên trong số đó đã có bàn thắng, kiến tạo trong 4 vòng đầu tiên của V-League 2025 - 2026. Nếu điều này kéo dài, đội U.23 Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất lớn vì giải vô địch quốc gia luôn là môi trường cọ xát tốt nhất để các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ thể kỳ vọng vào lứa U.23 Việt Nam càng thiện chiến hơn, bản lĩnh và lì lợm hơn để tạo ra tập thể giàu sức chiến đấu, hướng đến các mục tiêu giàu tham vọng tại SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam xây hàng thủ toàn 'Tây': Quyết thắng Malaysia và vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam xây hàng thủ toàn 'Tây': Quyết thắng Malaysia và vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam có thể chứng kiến cuộc chuyển giao lịch sử ở hàng phòng ngự, khi các suất đá chính thuộc về Việt kiều và ngoại binh nhập tịch.

Thêm nhân tố 'lạ' tỏa sáng: Nếu được thầy Kim trọng dụng, U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn

CLB CA TP.HCM: Bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Văn Khang Thanh nhàn Đình Bắc Văn Trường Sea games U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận