Sao trẻ U.23 Việt Nam thay nhau tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sẽ cực vui

Văn Khang ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội ở vòng 4 V-League ảnh: Minh Tú

V-League liên tiếp báo tin vui cho U.23 Việt Nam

Trong các trận đã diễn ra ở vòng 4 V-League 2025 - 2026, sân PVF là nơi sôi động nhất với cuộc đua tỷ số gay cấn giữa PVF-CAND và CLB Đà Nẵng, trong ngày các sao trẻ U.23 Việt Nam đã góp công không nhỏ trong trận đấu có đến 4 bàn thắng.

Trong đó, hậu vệ trái U.23 Việt Nam Phi Hoàng đã có đường kiến tạo rất đẹp để Văn Long ghi bàn, trước khi Thái Bá Đạt (sinh năm 2005) gỡ hòa bằng một cú sút tuyệt đẹp vào góc xa, sau đường chuyền của một tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Anh Quân.

Đây có thể xem là màn trình diễn của những tuyển thủ U.23 Việt Nam của 2 đội, ngoài các cái tên kể trên còn có các cầu thủ Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND) còn có Đức Anh, Hồng Phúc của CLB Đà Nẵng.

Ngọc Mỹ và Văn Thuận (47) cùng nhau tỏa sáng trong màu áo CLB Thanh Hóa ảnh: Minh Tú

Trên sân Thanh Hóa, Ngọc Mỹ đã kiến tạo để Văn Thuận ghi bàn, trước khi chính Văn Thuận đóng vai trò kiến tạo cho bàn gỡ 2-2 giúp CLB Thanh Hóa giữ lại 1 điểm trước CLB Hải Phòng.

Đây là trận đấu Thái Sơn đá từ đầu, không ghi bàn nhưng chơi tốt trong khi Nhật Minh tiếp tục đá chính cho CLB Hải Phòng. Trên sân Hàng Đẫy, Khuất Văn Khang thậm chí còn ghi 1 bàn rất đẹp sau các tình huống đi bóng và bật nhả trước khi sút tung lưới CLB Hà Nội.

Đêm 22.9 trên sân Gò Đậu, CLB Công an TP.HCM đã thắng đậm Becamex TP.HCM 3-1 trong đó tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Quốc Cường (2004) đã ghi bàn thắng rất đẹp, sau tình huống đi bóng cắt mặt và sút chìm hiểm hóc vào góc xa.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam đang tạo được niềm tin

HLV Kim Sang-sik theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Cũng phải nói thêm kể từ đầu V-League 2025 - 2026 đến nay, HLV Lê Huỳnh Đức luôn trao niềm tin cho cặp tiền đạo trung tâm trẻ Quốc Cường và Hoàng Phúc và thực tế bộ đôi này đã chơi rất hay, giúp tuyến giữa CLB CA TP.HCM thoát pressing rất linh hoạt.

Điều này cũng nhìn thấy ở Lê Viktor tại CLB Hà Tĩnh hay Quang Kiệt, Trung Kiên tại HAGL. Đặc biệt, SLNA luôn thường xuyên tung dàn cầu thủ sinh năm từ 2003 trở về sau như Văn Bình, Văn Cường, Long Vũ (sinh năm 2006), Quang Vinh, Văn Bách, Nam Hải…

Ở CLB Hà Nội, tiền đạo Đình Bắc vẫn luôn bảo đảm được hiệu suất ra sân bất chấp sự cạnh tranh rất lớn từ dàn sao ngoại như Leo Artur, Alan... Tại Thể Công Viettel, Văn Khang đã "đổ bê tông" cho một suất trên hàng công còn Xuân Tiến, Văn Tú... cũng thường xuyên thi đấu.

Quốc Cường ghi bàn cho CLB CA TP.HCM sau cú sút đẹp mắt ảnh: Khả Hòa

Cộng thêm Văn Trường bắt đầu nhận được "quota" ra sân thi đấu ngày một nhiều hơn ở CLB Hà Nội, có thể nói HLV Kim Sang-sik đang vui ra mặt khi phần lớn cầu thủ, kể cả những cái tên dự bị ở U.23 Việt Nam đều đang sở hữu các thông số rất tốt.

Không chỉ ra sân, nhiều cái tên trong số đó đã có bàn thắng, kiến tạo trong 4 vòng đầu tiên của V-League 2025 - 2026. Nếu điều này kéo dài, đội U.23 Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất lớn vì giải vô địch quốc gia luôn là môi trường cọ xát tốt nhất để các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ thể kỳ vọng vào lứa U.23 Việt Nam càng thiện chiến hơn, bản lĩnh và lì lợm hơn để tạo ra tập thể giàu sức chiến đấu, hướng đến các mục tiêu giàu tham vọng tại SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026.