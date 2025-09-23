Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ Gustavo được đề nghị công nhận là tài năng đặc biệt, có lợi ích cho Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
23/09/2025 09:56 GMT+7

Cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo (quốc tịch Brazil) đang được xem xét nhập tịch Việt Nam và nếu thành công, anh sẽ thi đấu cho SHB Đà Nẵng với suất đăng ký cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. 

Mới đây, Bộ VH-TT-DL đã có công văn gửi Bộ Tư pháp đề đề nghị xem xét nhập tịch cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo.

Trước đó, đơn vị chủ quản của Gustavo là Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, một số thông tin nổi bật về quá trình thi đấu của cầu thủ Gustavo.

Cầu thủ Gustavo được đề nghị công nhận là tài năng đặc biệt, có lợi ích cho Việt Nam- Ảnh 1.

Cầu thủ Gustavo

Ảnh: FBNV

Văn bản nêu: "Cầu thủ Gustavo đã sống tại Việt Nam gần 6 năm và thi đấu cho nhiều CLB ở Việt Nam tại đầu trường V-Laegue 1. Bắt đầu thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019, dưới màu áo CLB Viettel trong bối cảnh CLB này trở lại V-League sau khi vô địch hạng nhất năm 2018. 

Cũng trong năm 2019, cầu thủ Gustavo chuyển sang thi đấu cho CLB Sài Gòn trong cùng giải đấu. Năm 2020, Gustavo bắt đầu thi đấu tại V-League 1 trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An, trước khi chuyển sang khoác áo CLB Than Quảng Ninh vào mùa giải 2021 và cùng đội bóng này giành vị trí thứ 4 chung cuộc. 

Từ năm 2022-2025, Gustavo thi đấu xuất sắc và là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của Đông Á Thanh Hóa tại V-League. Cầu thủ Gustavo thi đấu hầu hết các trận cho Thanh Hóa và cùng đội bóng đạt nhiều thành tích như HCĐ Cúp quốc gia 2022, vô địch Cúp quốc gia các mùa giải 2023 và 2023-2024, hạng 4 giải V-League mùa giải năm 2023, vô địch Siêu cúp quốc gia 2023 và HCB Siêu cúp 2024".

Gustavo gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa Việt Nam

Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng cho biết tiếp: "Sau gần 6 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cầu thủ Gustavo đã thể hiện sự gắn bó sâu sắc với môi trường bóng đá cũng như đời sống văn hóa và con người Việt Nam. Anh luôn bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước, tích cực học tiếng Việt để hòa nhập tốt hơn, đồng thời có mong muốn được sinh sống, cống hiến lâu dài và trở thành một phần của cộng đồng bóng đá Việt Nam. 

Với nền tảng thể lực dồi dào, thể hình vượt trội (cao 1,95 m), kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chiến thuật linh hoạt cùng với chuyên môn và thành tích đã được chứng minh, nếu cầu thủ Gustavo được nhập quốc tịch Việt Nam thì sẽ là một sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. 

Trước những đánh giá chuyên môn và thành tích nêu trên, cùng với lòng yêu mến Việt Nam và nguyện vọng chân thành muốn công hiến cho nền thể thao Việt Nam của cầu thủ Gustavo, Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng kính đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhận xét, đánh giá về chuyên môn của cầu thủ Gustavo và có văn bản trình Bộ VH-TT-DL công nhận cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo là tài năng đặc biệt có lợi ích cho quốc gia, là sự bổ sung chất lượng và dài hạn cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. CLB SHB Đà Nẵng tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ và đồng hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo sẽ có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong thời gian dài, góp phần phát triển bóng đá chuyên nghiệp, hội nhập và nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

