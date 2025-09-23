Vì sao HLV Kim Sang-sik cần Gustavo, Patrik Lê Giang?

HLV Kim Sang-sik cần v Á GẤP HÀNG PHÒNG NGỰ

Trong 3 trận gần nhất của đội tuyển VN, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải nhận đến 11 bàn thua. Ở chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia hồi tháng 6 vừa qua, thủ môn Nguyễn Filip vào lưới nhặt bóng 4 lần.

Đến loạt FIFA Days tháng 9, đội tuyển VN nhận tổng cộng 7 bàn thua khi chạm trán 2 CLB ở V-League là Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN). Rõ ràng, các cầu thủ phòng ngự đội VN gặp quá nhiều khó khăn khi chạm trán những tiền đạo từ châu Âu hay Nam Mỹ. Vì thế, đội tuyển VN cần đến nguồn lực cầu thủ nhập tịch, như cách chúng ta giải quyết bài toán trên hàng công bằng lời giải mang tên Nguyễn Xuân Son. Phương án đang được HLV Kim Sang-sik nhắm đến là trung vệ Gustavo Santos, hiện thuộc biên chế CLB Đà Nẵng.

Gustavo (trái) và Patrik Lê Giang đều đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN ngay sau khi có quốc tịch VN ẢNH: FBNV - ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tính đến thời điểm này, Gustavo đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN (trong trường hợp nhập tịch thành công), bởi anh đã đến và sinh sống ở VN được 5 năm (từ hồi cuối năm 2018). Trước khi gắn bó với CLB Đà Nẵng, anh lần lượt khoác áo Thể Công Viettel, Sài Gòn FC, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa và luôn để lại dấu ấn. Anh cũng gặt hái nhiều danh hiệu như HCĐ Cúp quốc gia 2022, vô địch Cúp quốc gia 2023 - 2024, vô địch Siêu cúp quốc gia 2023 và á quân Siêu cúp quốc gia 2024.

Gustavo đủ sức trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ thống 3 trung vệ của HLV Kim Sang-sik. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng (1,95 m), thể lực dồi dào, khả năng chơi chân, tư duy chơi bóng tốt và cũng có vốn tiếng Việt cơ bản để có thể giao tiếp cùng đồng đội. Trong bối cảnh các trung vệ giàu kinh nghiệm như Thành Chung, Duy Mạnh, Tiến Dũng… suy giảm phong độ, Thanh Bình dính chấn thương, các gương mặt mới chưa đáp ứng được kỳ vọng, thì việc nhập tịch cho Gustavo càng trở nên cấp thiết.

Trong công văn gửi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), Công ty cổ phần bóng đá SHB Đà Nẵng đề đạt: "Trước những đánh giá chuyên môn và thành tích, cùng với lòng yêu mến VN và nguyện vọng chân thành muốn cống hiến cho nền thể thao VN của Gustavo, chúng tôi đề nghị VFF nhận xét, đánh giá về chuyên môn của cầu thủ Gustavo và có văn bản trình Bộ VH-TT-DL công nhận cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo là tài năng đặc biệt có lợi ích cho đội tuyển VN". Được biết, Bộ Tư pháp đã nhận được văn bản của Bộ VH-TT-DL và đang trong quá trình xem xét với mục đích tạo điều kiện hỗ trợ cầu thủ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch VN.

P ATRIK L Ê G IANG SẴN SÀNG

Bên cạnh Gustavo, HLV Kim Sang-sik cũng rất chú ý đến trường hợp của thủ thành Patrik Lê Giang. Kể từ khi khoác áo CLB TP.HCM và giờ là đội Công an TP.HCM, người gác đền Việt kiều gốc Slovakia luôn được coi là thủ môn hay bậc nhất V-League. Ở mùa giải này, anh cũng có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp CLB Công an TP.HCM đang tạm đứng nhì bảng.

Đội tuyển VN cũng đang rất cần làn gió mới trong khung gỗ. Nguyễn Filip trồi sụt phong độ, thường mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định, điển hình là ở trận hòa 2-2 của CLB CAHN trước đội Bắc Kinh Quốc An trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á 2025 - 2026. Đặng Văn Lâm từ lâu không có tên trong kế hoạch của ông Kim, còn Nguyễn Đình Triệu gặp hạn chế về thể hình. Trong khi đó, Trần Trung Kiên được coi là của để dành, cần tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể bắt chính ở đội tuyển VN.

Patrik Lê Giang đang sở hữu nhiều điểm mạnh để vươn lên trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển VN. Anh có tinh thần quyết tâm, thi đấu máu lửa, phản xạ nhanh, khả năng làm chủ không gian cực tốt (giỏi ra vào lẫn không chiến) và chơi chân cũng khá ổn. Patrik Lê Giang cũng chia sẻ với Thanh Niên rằng anh đã có thể giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Việt. Thời gian qua, người gác đền này học tiếng Việt 3 buổi/tuần và liên tục tiến bộ.

Patrik Lê Giang có bố là người Việt, nhưng chưa sở hữu tấm hộ chiếu VN do còn cần bổ sung một số giấy tờ. Hiện tại, HLV Kim Sang-sik cũng như VFF đang chuẩn bị đề xuất lên các cơ quan chức năng để anh có thể sớm khoác áo đội tuyển VN. Nếu mọi chuyện thuận lợi, "Những chiến binh sao vàng" sẽ cải thiện sức mạnh đáng kể với 2 "tấm khiên" mới là Gustavo và Patrik Lê Giang.