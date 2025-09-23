Ông Kim gọi nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam, lý do là…

Trung vệ trẻ Hiểu Minh giúp U.23 Việt Nam giữ sạch lưới sau 3 trận vòng loại U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Bão chấn thương ở đội tuyển Việt Nam

Dự kiến vào ngày 4.10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tâp trung trở lại tại TP.HCM, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đối thủ Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, với các trận đấu trên sân Bình Dương ngày 9.10 và sân Thống Nhất ngày 14.10.

Việc được chơi 2 trận chính thức trên sân nhà trước đối thủ vừa tầm như Nepal sẽ là dịp quan trọng để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, có những điều chỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu đánh bại Malaysia trên sân nhà vào tháng 3.2026.

Đây cũng sẽ là cơ hội để nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng của đội tuyển U.23 Việt Nam được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Lý do đến từ cơn bão chấn thương sẽ khiến ông Kim vắng mặt hàng loạt người hùng AFF Cup 2024.

Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương sẽ khiến ông Kim phải gia cố hàng thủ đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Thật không may đến lúc này bản danh sách "thương binh" của đội tuyển Việt Nam đang khá dài với những cái tên từng đá chính tại AFF Cup 2024 như Vĩ Hào, Tấn Tài, Văn Thanh, Thanh Bình, Xuân Son… đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật và những chấn thương mới của Việt Anh, Quang Hải, Ngọc Tân…

Cơ hội cho sao trẻ U.23 Việt Nam

Việc có gần chục cái tên "cứng cựa" sẽ khiến HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng mở ra cơ hội để ông triệu đôn các sao trẻ U.23 Việt Nam lên đội 1, nhất là khi Nepal là đối thủ đang kém chúng ta đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (176 so với 114 của Việt Nam).

Ngoài Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Trường, Trung Kiên. Lý Đức… đã thường xuyên "ăn cơm tuyển", nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể gọi Hiểu Minh, Nhật Minh thế chỗ Việt Anh, Thanh Bình hay Xuân Bắc bổ sung cho tuyến giữa, hoặc Thanh Nhàn, Lê Viktor, Ngọc Mỹ… trên hàng công.

Ông Kim Sang-sik sẽ mạnh tay cho nhiều sao trẻ U.23 Việt Nam thử sức ở đội tuyển Việt Nam? ảnh: Ngọc Linh

Những cầu thủ U.23 Việt Nam kể trên đều có điểm chung sở hữu thời gian thi đấu đều đặn, liên tục với phong độ cao ở cấp CLB tại V-League, có thể đem đến gợi ý lấp vào khoảng trống các đàn anh trụ cột bị chấn thương đang để lại.

Thậm chí, nếu nhìn vào thói quen quyết đoán của ông Kim, sẽ không loại trừ việc chiến lược gia sinh năm 1976 triệu tập nhiều nhà vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, bên cạnh bộ khung Nguyển Filip, Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Vinh, Tiến Linh, Tuấn Hải...

Việc "cấy" các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành khi tập cùng các đàn anh.