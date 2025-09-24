Ông Kim phát hiện sao mai tỏa sáng, đúng vào vị trí U.23 Việt Nam đang thiếu

Văn Tú (88, trắng) tranh chấp cùng Leo Artur của CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Sao mai Thể Công Viettel ghi điểm trước HLV Kim Sang-sik

Đầu hiệp 2 trên sân Hàng Đẫy đêm 20.9, khi tỷ số đang là 1-0 cho đội chủ nhà CLB Hà Nội, HLV Velizar Poppv đã rút Hữu Thắng ra và tung vào sân tiền vệ Nguyễn Văn Tú, cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam có thể sẽ là ứng viên sáng giá cho U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

Đó cũng là khoảnh khắc đã thay đổi trận đấu, khi cầu thủ số 88 đã giúp tuyến giữa Thể Công Viettel như "tái sinh", nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ và khôn ngoan, cùng những pha xoay người thoát pressing hợp lý để đưa bóng lên trên.

Có không ít khán giả sân Hàng Đẫy đã bất ngờ và tò mò về chàng trai có số áo to nhất trên sân, có thể hình dày cơm nhưng lại có khả năng xoay người dẻo dai, uyển chuyển hiếm thấy, liên tục đánh bại các cầu thủ CLB Hà Nội trong các pha tranh chấp.

HLV Kim Sang-sik theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Nhờ đó, đội khách đã chiếm lĩnh lại được khu trung tuyến, dồn ép CLB Hà Nội và có bàn thắng từ pha phối hợp bật nhả rất hay giữa Văn Khang, Lucao và Xuân Tiến trước khi đội trưởng U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 gỡ hòa 1-1 từ cú bấm bóng kỹ thuật.

Một màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Văn Tú, người cũng sinh năm 2003 và cùng lứa trẻ với Văn Khang ở lò Thể Công Viettel. Đó là lần thứ 2 ở mùa này Văn Tú ra sân ở LPBank V-League 2025 - 2026, đều trong các trận rất quan trọng.

Trước đó, tiền vệ cao 1,76 m này được HLV Popov điền tên vào đội hình đá chính trong trận gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng mở màn V-League 2025 - 2026, trước khi được thay ra vào giờ nghỉ giải lao.

Văn Tú chất thép tốt cho U.23 Việt Nam

Văn Tú (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trong đội hình xuất phát Thể Công Viettel gặp CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Việc đá từ đầu trong trận ra quân gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch CAHN này cho thấy sự tin tưởng đặc biệt của ông Popov vào cậu học trò mới. Màn trình diễn nổi bật trong hiệp 2 trước CLB Hà Nội cũng chỉ ra việc Văn Tú vào sân trong trận derby thủ đô là có lý do.

Tại V-League 2025 - 2026, Thể Công Viettel không còn sự phục vụ của tiền vệ Đức Chiến (tái hợp cùng Hoàng Đức tại Ninh Bình FC), nhưng HLV Popov tự tin nhắm đến chức vô địch nhờ khả năng tranh chấp năng nổ của ngoại binh Wesley, sự bùng nổ của Hữu Thắng và cả Văn Tú trong vai trò đánh chặn.

Ở mùa bóng 2024 - 2025, đội bóng quân đội đã có quyết định sáng suốt khi cho mượn Văn Tú tại CLB Hải Phòng, nơi anh có 17 lần ra sân (10 lần đá chính). Đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền vệ này, giúp anh tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu để trở về Thể Công Viettel tranh suất đá chính.

Văn Tú (bìa phải) sẽ trở lại U.23 Việt Nam nếu kéo dài phong độ ấn tượng tại Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Trước đó, Văn Tú không xa lạ gì các đội tuyển trẻ Việt Nam, là thành viên đội tuyển U.19 Việt Nam nhưng chưa tạo được ấn tượng rõ nét vì thiếu kinh nghiệm thi đấu. Đây là điều dễ hiểu khi chàng trai sinh năm 2003 bị che khuất dưới cái bóng quá lớn của đàn anh Đức Chiến.

Thể Công Viettel đã cho Văn Tú đi mượn ở CLB Huế trong 2 mùa giải hạng nhất quốc gia 2023 và 2023 - 2024. Khi anh đã cứng cáp một chút đã được thử sức ở CLB Hải Phòng và có mùa bóng ra mắt V-League nổi bật như đã kể trên, để đưa sự nghiệp sang một trang mới.

Do vậy, việc được làm việc với HLV giỏi truyền lửa như Popov sẽ là cơ hội quan trọng để Văn Tú có thể hy vọng sẽ mở ra hướng tìm đường góp mặt tại đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, để làm dày hơn chất thép ở giữa sân hiện đang được gánh vác bởi Văn Trường.



