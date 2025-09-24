Ông Kim 'săn' thủ lĩnh cho đội tuyển Việt Nam

B ẤT ỔN BĂNG ĐỘI TRƯỞNG

Các giai đoạn thành công của đội tuyển VN luôn gắn liền với những đội trưởng đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm và có sức ảnh hưởng trong đội hình. Khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền, thủ quân là trung vệ Quế Ngọc Hải. Cái uy của một trung vệ thép cùng khả năng lãnh đạo đã giúp Ngọc Hải trở thành anh cả thực thụ, bảo vệ và dẫn dắt các cầu thủ.

Nhận chiếc băng thủ quân từ Ngọc Hải, tiền vệ Hùng Dũng cũng khẳng định vai trò, nhưng bằng con đường khác: sinh hoạt, tập luyện chuẩn mực, khả năng giao tiếp linh hoạt để bảo ban đồng đội và truyền đạt chỉ thị của HLV, cũng như lối chơi bền bỉ, máu lửa, để trở thành tấm gương khơi dậy ý chí chiến đấu của cả đội.

Duy Mạnh cần lấy lại phong độ để xứng đáng với vai trò đầu tàu ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, khi HLV Philippe Troussier tiếp quản đội tuyển VN, tấm băng thủ quân bắt đầu được xoay vòng cho nhiều cầu thủ. Từ Hùng Dũng, Việt Anh đến Quang Hải, Ngọc Hải, ông Troussier từng thay tới… 6 đội trưởng chỉ trong 11 trận đầu nắm quyền. Chính sự bấp bênh về vị trí thủ lĩnh khiến đội tuyển VN nhiều xáo trộn, bất ổn đúng giai đoạn trẻ hóa đội hình. Thất bại là tất yếu, với 7 trận thua liên tục khiến HLV Troussier ra đi.

HLV Kim Sang-sik vận dụng bài học (cả thành công và thất bại) của người tiền nhiệm khi tái thiết đội tuyển. Ban đầu, ông chọn Hùng Dũng (đội trưởng thời thầy Park) làm thủ quân, còn Việt Anh (đội trưởng thời ông Troussier) làm đội phó. Thế nhưng đến AFF Cup, Hùng Dũng và Ngọc Hải đều không còn được triệu tập, còn Việt Anh mất suất đá chính.

Dàn đội trưởng năm xưa của đội tuyển VN dần "biến mất" để nhường chỗ cho thủ lĩnh mới: trung vệ Duy Mạnh. Cầu thủ sinh năm 1996 chính là thủ quân lâu nhất đến lúc này dưới thời HLV Kim Sang-sik, khi đeo băng đội trưởng từ AFF Cup 2024 đến vòng loại Asian Cup 2027.

B AN CÁN SỰ NÀO CHO ĐỘI TUYỂN?

Tuy nhiên, Duy Mạnh đang sa sút phong độ tại CLB Hà Nội. Trung vệ 29 tuổi thực tế đã "đi lùi" từ sau chấn thương ở trận Siêu cúp quốc gia đầu năm 2020 (khiến anh nghỉ thi đấu 1 năm). Được đánh giá là cầu thủ chuyên nghiệp và nỗ lực tập luyện để duy trì thể trạng, đẳng cấp, nhưng Duy Mạnh có lẽ khó vượt qua chướng ngại thời gian.

Lối chơi dũng mãnh, đeo bám và truy cản quyết liệt của Duy Mạnh đang dần mờ nhạt, khi tốc độ và sức mạnh của cầu thủ Hà Nội đã đi xuống. Từ AFF Cup đến vòng loại Asian Cup, Duy Mạnh mắc một số sai lầm. Nếu ở sân chơi Đông Nam Á, phong độ ấn tượng của Xuân Son (7 bàn thắng) đã che mờ vấn đề hàng thủ, thì khi anh vắng mặt vì chấn thương, điểm yếu phòng ngự của đội tuyển VN đã lộ ra.

Mới đây, ông Kim và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã đề xuất nhập tịch cho trung vệ Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng). Năm sau, có thể Gustavo, Adou Minh sẽ lên đội tuyển VN sau khi có quốc tịch. Chỗ đứng của những cầu thủ chạm ngưỡng 30 như Duy Mạnh, Tiến Dũng khó được đảm bảo.

Bên cạnh khả năng "truyền lửa" và uy tín trong tập thể, thủ quân đội tuyển VN còn cần có phong độ cao, khả năng thi đấu bền bỉ, ổn định như Hùng Dũng, Ngọc Hải đã từng. Cái khó của HLV Kim Sang-sik là đội tuyển VN đang có rất ít cầu thủ như vậy.

Những gương mặt chủ chốt như Hoàng Đức, Hai Long… chưa từng đeo băng đội trưởng ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB để được kiểm chứng tư chất thủ lĩnh; Minh Khoa, Ngọc Quang chưa có thâm niên khoác áo tuyển; Quang Hải từng được giao trọng trách, nhưng sự trầm lặng của tiền vệ sinh năm 1997 đã trở thành lực cản. Một gương mặt quen thuộc trong ban cán sự là Tiến Linh lại… không được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính.

Một thủ quân chuẩn mực cả về phong độ, đẳng cấp và tư chất lãnh đạo như Hùng Dũng trước đây vẫn là hình mẫu ông Kim đang kiếm tìm, nhưng trên bình diện lực lượng với rất nhiều khiếm khuyết của đội tuyển VN lúc này, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có thể chọn phương án tốt nhất trong khả năng, chứ khó nói là ưu việt.

Những đội trưởng, đội phó của thầy Kim cần nhanh chóng lấy lại phong độ để xứng đáng với vai trò dẫn dắt thế hệ đi sau. Tầm vóc của những "anh lớn" cần thể hiện rõ ràng hơn, để đội tuyển VN trở thành tập thể đoàn kết và khó bị đánh bại.