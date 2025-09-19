Trọng Đại đá chính nhưng Long An vẫn thua, Quy Nhơn United không thắng nổi đội mới lên hạng

Trọng Đại không để lại dấu ấn

Trên sân 19.8, trận đấu sớm nhất của giải hạng nhất diễn ra giữa CLB Khánh Hòa và CLB Long An. Long An tung ra đội hình gần như mạnh nhất với những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tài Lộc, Dương Văn Trung và đặc biệt là Nguyễn Trọng Đại, cựu đội trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam. Đó là lý do đội khách tạo ra một thế trận kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng vượt trội (66% so với 34%). Tuy nhiên, các tình huống phối hợp của CLB Long An không quá ấn tượng.

Trong khi đó, CLB Khánh Hòa phòng ngự kiên cường và phản công sắc nét. Dù kiểm soát bóng ít hơn, cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra là ấn tượng với 11 pha dứt điểm (CLB Long An có 9 pha dứt điểm). Phút 28, thủ thành Văn Hưng của CLB Long An phạm lỗi với Minh Lợi trong vòng cấm. Sau đó, chính Minh Lợi thực hiện chính xác quả phạt đền, giúp CLB Khánh Hòa mở tỷ số. Đến phút 60, Hổ thực hiện một cú sút phạt có lực căng, bóng chạm hàng rào, đổi hướng và bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Thaileon (áo đỏ) tỏa sáng nhưng cũng không thể giúp CLB Quy Nhơn giành chiến thắng ẢNH: CLB QUY NHƠN

Thế trận giằng co tại Quy Nhơn

CLB Quy Nhơn United (tên cũ là CLB Bình Định) được kỳ vọng giành trọn 3 điểm khi tiếp đón đội Đại học Văn Hiến, tân binh của giải hạng nhất trên sân nhà khi họ vẫn còn một số cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình như Cao Văn Triền, Phan Ngọc Tín. Đồng thời, CLB Quy Nhơn có ngoại binh Thaileon trên hàng công trong khi đội Đại học Văn Hiến sử dụng toàn nội binh.

Tuy nhiên, CLB Quy Nhơn đã không thể hưởng niềm vui trọn vẹn dù sớm mở tỷ số ở phút 17 sau tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm quyết đoán của Thaileon. Họ bị gỡ hòa ở phút 35. Người ghi bàn cho CLB Đại học Văn Hiến là Minh Nhất, từ một tình huống chạy cắt mặt và đánh đầu khôn ngoan. Thậm chí, CLB Quy Nhơn còn suýt phải nhận bàn thua ở phút 90. Quốc Việt của CLB Đại học Văn Hiến đã dứt điểm cận thành, đánh bại được thủ thành Văn Lợi nhưng Thanh Vi có mặt đúng lúc để phá bóng trên vạch vôi. Chung cuộc, CLB Quy Nhơn và đội Đại học Văn Hiến hòa nhau 1-1.



