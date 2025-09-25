Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất, viết kỷ niệm đẹp cùng Trường Tươi Đồng Nai?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/09/2025 17:06 GMT+7

Việc bị cầm hòa trận ra quân giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 cho thấy Trường Tươi Đồng Nai vẫn chưa thể thoải mái khi thiếu Công Phượng.

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất, viết kỷ niệm đẹp cùng Trường Tươi Đồng Nai?- Ảnh 1.

Minh Vương đang ghi bàn đều đặn cho Trường Tươi Đồng Nai

ảnh: trường tươi đồng nai

Công Phượng tiếp tục vắng mặt

Chiều 20.9, Trường Tươi Đồng Nai đánh dấu trận ra quân ở giải hạng nhất quốc gia khi bằng cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Bình Phước, nhưng không có Công Phượng trong danh sách đăng ký.

Đó là trận đấu các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng đã ghi được 2 bàn thắng, với Tự Nhân và Minh Vương điền tên vào bảng tỷ số, nhưng rời sân với chỉ 1 điểm khi để đối thủ 2 lần gỡ hòa sau các pha lập công của Lâm Thuận, Văn Kiên.

Trường Tươi Đồng Nai đã có 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước CLB TP.HCM, dù không thua nhưng rõ ràng đây là kết quả dưới kỳ vọng của đội bóng đặt ra mục tiêu vô địch giải hạng nhất để đoạt vé chính thức lên chơi ở V-League 2026 - 2027.

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất, viết kỷ niệm đẹp cùng Trường Tươi Đồng Nai?- Ảnh 2.

Công Phượng ngồi trên khán đài sân Bình Phước xem Trường Tươi Đồng Nai thi đấu

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đáng lo hơn, sự vắng mặt của Công Phượng đã làm dấy lên những lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chân sút này, trong mùa giải anh được HLV Việt Thắng tin tưởng trao băng đội trưởng.

Mùa bóng này, Trường Tươi Đồng Nai sở hữu lực lượng khá dày, khi hàng công có nhiều sự lựa chọn chất lượng như Vua phá lưới giải hạng nhất mùa trước Lưu Tự Nhân, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Thanh Bình cùng tân binh dự tuyển Việt Nam Hồ Thanh Minh, cựu cầu thủ Bình Dương Hồ Sỹ Giáp.

Đặc biệt, tiền đạo Brazil Alex Sandro đem đến chất lượng kỹ thuật và tính đột biến trên hàng công, được tiếp lửa bởi đội trưởng Minh Vương, tiền vệ Xuân Trường và cựu tuyển thủ Sầm Ngọc Đức ở giữa sân. Nói cách khác, Trường Tươi đã có biện pháp chia lửa rất tốt cho Công Phượng.

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất, viết kỷ niệm đẹp cùng Trường Tươi Đồng Nai?- Ảnh 3.

Lưu Tự Nhân lập công cho Trường Tươi Đồng Nai

ảnh: Trường tươi đồng nai

Với lực lượng dày dặn như thế, HLV Nguyễn Việt Thắng đã quyết định không vội vàng mạo hiểm với thể lực của những cầu thủ chấn thương, kể cả Công Phượng. Thực tế trong trận rồi hàng công Trường Tươi Đồng Nai vẫn hoạt động ổn với 2 bàn thắng do công Tự Nhân và Minh Vương.

Mục tiêu của ông Thắng sẽ là gia cố hàng phòng ngự để chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn, trước khi chào đón sự hồi phục của Công Phượng trong ngày trở lại trên sân Thống Nhất.

Vào lúc 16 giờ ngày 27.9 tới, Trường Tươi Đồng Nai sẽ đá vòng 2 giải hạng nhất bằng chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của tân binh ĐH Văn Hiến, với mục tiêu duy nhất là 3 điểm.

Công Phượng trở lại sân Thống Nhất, viết kỷ niệm đẹp cùng Trường Tươi Đồng Nai?- Ảnh 4.

Minh Vương và Alex Sandro sẽ giúp Công Phượng được chia lửa tốt hơn

ảnh: trường tươi đồng nai

Khả năng rất lớn Công Phượng sau khi được bác sĩ xác định bình phục hoàn toàn sẽ được điền tên vào danh sách đăng ký, thậm chí có khả năng đá chính từ đầu trong ngày trở lại sân Thống Nhất từng đem đến nhiều kỷ niệm đẹp trong màu áo HAGL, U.19 Việt Nam và cả đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng càng có động lực hơn để trở lại, nhằm rũ bỏ kỷ niệm buồn hiếm hoi là thất bại ở trận play-off với CLB Đà Nẵng, nơi anh đã sút hỏng một quả phạt đền để lại niềm tiếc nuối. Anh rất muốn ra sân, ghi bàn để giúp Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên ở giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026.

Đó sẽ là trận đấu thú vị, khi CĐV có mặt trên sân Thống Nhất bên cạnh ủng hộ cho CLB ĐH Văn Hiến cũng vẫn mong muốn được xuýt xoa trước những pha đi bóng kỹ thuật, giàu tính đột biến của Công Phượng như thời anh tỏa sáng trong màu áo CLB TP.HCM vài năm trước.

