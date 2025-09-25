Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 2 nhà đài phát sóng 2 trận Việt Nam đấu Nepal ở sân Bình Dương và Thống Nhất

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
25/09/2025 00:00 GMT+7

Khán giả sẽ được xem tường thuật trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 trên VTV còn trận lượt về giữa Nepal và Việt Nam lại trên FPT Play.  

VTV sở hữu bản quyền 3 trận sân khách của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 

Các trận đấu được VTV phát sóng gồm trận Malaysia - Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.6.2025, trận Nepal - Việt Nam vào ngày 14.10.2025 và trận Lào - Việt Nam vào ngày 18.11.2025. 

Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. 

Xác định 2 nhà đài phát sóng 2 trận Việt Nam đấu Nepal ở sân Bình Dương và Thống Nhất - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Ảnh: Ngọc Linh

Ba trận đấu sân khách nói trên sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và nền tảng VTVgo. Việc phát sóng được thực hiện sau khi VTV đàm phán thành công với đơn vị nắm giữ bản quyền quốc tế. 

Trong khi đó, bản quyền phát sóng trên lãnh thổ các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 tiếp tục do FPT Play nắm giữ. Cụ thể, FPT Play đã và sẽ phát sóng trận Việt Nam - Lào diễn ra ngày 25.3.2025 (đã thi đấu), trận Việt Nam - Nepal vào ngày 9.10.2025 và trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 31.3.2026. 

Việc phân chia bản quyền giữa VTV và FPT Play giúp người hâm mộ cả nước có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, qua đó tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. 

Xin được lưu ý, do bối cảnh đặc biệt nên đội tuyển Việt Nam không phải di chuyển sang Nepal để đấu lượt về. Cả hai trận đều diễn ra tại Việt Nam, gồm trận lượt đi trên sân Bình Dương ngày 9.10 và lượt về ngày 14.10 trên sân Thống Nhất.

