CLB Công an TP.HCM cùng HLV Huỳnh Đức gây bất ngờ trên bảng xếp hạng V-League?

Cục diện nhóm đầu trước vòng 5 V-League

Trên bảng xếp hạng (BXH) V-League 2025 - 2026 vào lúc này, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu với 12 điểm sau chuỗi 4 trận toàn thắng đầu mùa. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM cùng có 10 điểm, lần lượt chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3. Khoảng cách giữa 2 đội bóng ngành công an là vô cùng mong manh, khi họ chỉ chênh lệch nhau về hiệu số bàn thắng bại.

Theo lịch thi đấu, CLB Ninh Bình sẽ đối đầu với CLB Hải Phòng – đối thủ vốn nổi tiếng lì lợm và thường gây khó dễ cho các đội bóng mạnh. Đội Công an Hà Nội chạm trán nhà vô địch V-League 2 mùa liên tiếp là CLB Nam Định. Trong khi đó, Công an TP.HCM làm khách trên sân Vinh trước SLNA, tập thể đang chật vật khi mới giành được 4 điểm sau 4 trận (1 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại CLB Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Với tình thế hiện tại, CLB Công an TP.HCM được đánh giá là có cơ hội cải thiện vị trí trên BXH. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang có phong độ khá tốt, vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ở trận "derby TP.HCM" mới thuộc vòng 4 V-League với CLB Becamex TP.HCM và dần cho thấy sự ổn định trong lối chơi. Sự kết hợp giữa hàng công giàu sức mạnh với Tiến Linh cùng những ngoại binh, cùng sự chắc chắn trong khung gỗ của Patrik Lê Giang, giúp đội chủ sân Thống Nhất mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

So với SLNA, Công an TP.HCM rõ ràng nhỉnh hơn cả về chất lượng nhân sự lẫn tinh thần. SLNA hiện gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào dàn cầu thủ trẻ và thiếu một thủ lĩnh đủ tầm để xoay chuyển tình thế. Đó là lý do vì sao trận đấu trên sân Vinh ở vòng 5 được xem là "cơ hội vàng" để CLB Công an TP.HCM giành trọn 3 điểm.

Nếu kịch bản này xảy ra, việc đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên vị trí tốp 2 là khả thi. Bởi ở vòng 5, khả năng CLB Công an Hà Nội mất điểm trước CLB Nam Định là hoàn toàn có cơ sở.

CLB Công an TP.HCM chiếm ngôi đầu trong trường hợp nào?

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm vị trí thứ hai, CLB Công an TP.HCM còn có thể nghĩ đến kịch bản vươn lên soán ngôi đầu trên BXH. Điều kiện là thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải thắng SLNA, đồng thời CLB Ninh Bình sảy chân để thua trước đội bóng đất cảng. Trong trường hợp ấy, CLB Công an TP.HCM sẽ vượt lên khi có 13 điểm, còn CLB Ninh Bình giẫm chân tại chỗ với 12 điểm.

Tân binh Ninh Bình đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Dù vậy, V-League luôn tiềm ẩn những bất ngờ, đặc biệt khi Ninh Bình phải chạm trán một Hải Phòng khó lường. Nếu tận dụng tốt thời cơ, CLB Công an TP.HCM hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ với vị trí đầu bảng.