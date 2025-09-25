PVF-CAND chạm trán HAGL: Trận đấu 'trẻ' bậc nhất V-League, thầy Kim nhất định phải xem

PVF-CAND - HAGL: Trận chiến nội bộ của bóng đá trẻ

Trận đấu giữa PVF-CAND và HAGL ở vòng 5 V-League (tối 27.9) dù không phải màn so tài giữa những ứng viên vô địch, nhưng vẫn đáng quan tâm theo cách riêng.

Bởi đây là cuộc đọ sức giữa 2 trong 4 đội bóng trẻ trung bậc nhất V-League (những đội còn lại là SLNA và Thể Công Viettel). Trong 1 năm qua, PVF-CAND và HAGL đã cung cấp cho U.23 Việt Nam nhiều tài năng "của nhà trồng được", giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Tiền vệ Xuân Bắc (áo đỏ) trong màu áo PVF-CAND ẢNH: CLB PVF-CAND

Trong khi HAGL đóng góp "bức tường thép" Trần Trung Kiên trong khung gỗ và trung vệ Phạm Lý Đức (nay đã chuyển sang CLB Công an Hà Nội), PVF-CAND có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn. Cả 4 nhân tố này đều đá chính, góp công quan trọng, tạo nên đội hình cân bằng, lì lợm và uyển chuyển cho U.23 Việt Nam.

Nếu tính cả giai đoạn HLV Philippe Troussier và Park Hang-seo còn nắm quyền, quân số HAGL và PVF-CAND luôn trải đầy ở các lứa từ U.23, U.19 đến U.17, như Đinh Quang Kiệt, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thanh Nhân... của HAGL, hay Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long, Huỳnh Công Đến... của PVF-CAND.

Đây vẫn là 2 trong số ít những đội bóng còn duy trì triết lý: xây dựng cơ ngơi đào tạo con người, ưu ái cầu thủ trẻ ở đội một, tìm kiếm bản sắc chơi bóng thông qua thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, điểm chung của những đội bóng trẻ thường là sự bất ổn. Ngoại trừ Thể Công Viettel với tiềm lực đào tạo con người và chi phí mua sắm vượt trội, những đội trẻ như HAGL, SLNA và chính PVF-CAND đã trải qua năm tháng chật vật.

HAGL (áo xanh) gặp khó với lực lượng trẻ ẢNH: KHẢ HÒA

HAGL phải đua trụ hạng 8/11 mùa giải V-League gần nhất, trong khi SLNA cũng là "khách quen" của các cuộc chạy trốn xuống hạng suốt 8 năm qua. PVF-CAND cũng phải chờ tới 7 mùa giải ở hạng nhất mới có vé lên V-League. Mà thực tế mùa trước, đội bóng đặt đại bản doanh tại PVF thực tế cũng chỉ về ba ở giải hạng nhất, sau Ninh Bình và Trường Tươi Đồng Nai.

Đặt trọng tâm vào người trẻ luôn mang đến "canh bạc" rủi ro. Đơn cử, cựu HLV Mauro Jeronimo từng tự hào PVF-CAND có lối chơi cống hiến, khoa học, chú trọng tấn công và kiểm soát. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn ra đi, bởi PVF-CAND chỉ có thể theo đuổi lối đá hiện đại, mà không có được chiến thắng.

Nhìn tấm gương của HAGL với chuỗi 10 năm vật lộn từ lúc bầu Đức đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên V-League (2015), PVF-CAND đã đầu tư hơn mùa này.

Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh chiêu mộ nhiều cựu binh như bộ đôi tiền vệ Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Huy Hùng, tiền đạo Hoàng Vũ Samson, ngoại binh Joseph Mpande để lứa trước dìu lứa sau. Song, vỏn vẹn 1 trận thắng sau 4 vòng cho thấy PVF-CAND cần thời gian để "chín".

Trẻ hơn cả PVF-CAND, HAGL đã rơi xuống đáy bảng với 1 điểm sau 3 trận. Trước mắt thầy trò HLV Lê Quang Trãi là chuỗi ngày khó khăn, nhưng HAGL đã quen với cảnh đua trụ hạng. Chỉ có điều, lứa trẻ của HAGL đang thiếu đàn anh tin cậy để vực dậy. Thuần túy người trẻ với nhau, HAGL sẽ chống chọi với sóng gió ra sao?

Cuộc đấu vì tương lai

Nhưng, HAGL, PVF-CAND và những đội bóng vẫn đang tận tụy "trồng người" vẫn đáng trân trọng. Bởi, khi nhiều đội bóng sa vào cuộc đua kim tiền, ưu tiên chiêu mộ ngoại binh cho ngôi sao, đâu đó vẫn còn những vùng đất kiên trì gieo trồng, nuôi dưỡng và trọng dụng người trẻ.

PVF-CAND ươm mầm nhiều "măng non" cho U.23 Việt Nam ẢNH: CLB PVF-CAND

Nếu không có những "lò trẻ" như HAGL hay PVF, liệu có những Hiểu Minh, Lý Đức, Trung Kiên hay Xuân Bắc để HLV Kim Sang-sik nhào nặn nên U.23 Việt Nam?

Nếu không có những đội bóng kiên trì trẻ hóa và thực sự đầu tư cho khâu đào tạo nhân tài, đội tuyển Việt Nam lấy đâu ra nguyên liệu để nhào nặn thế hệ mới, khi lứa cũ chuẩn bị bước khỏi thời hoàng kim.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định, sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cần hướng tới World Cup 2030. Các lứa trẻ cần được định hướng với chiến lược rõ ràng, có kế hoạch tiếp nối đàn anh ở đội tuyển. Ở đó, không điều gì quan trọng hơn việc cầu thủ trẻ cần được ra sân trau dồi thường xuyên.

Và những "măng non" ấy sẽ lớn lên ở đâu, nếu không phải tại những CLB hiếm hoi còn lại vẫn tin rằng người trẻ có thể làm nên điều gì đó.

Bởi vậy, cuộc thư hùng giữ lửa cho bóng đá trẻ giữa PVF-CAND và HAGL vẫn đáng trân trọng, dẫu đó không phải trận đấu phân định ngôi vương.