Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking 'đừng nói CLB CAHN thắng may mắn', HLV Cebu cay đắng vì thua phút cuối

Hồng Nam
Hồng Nam
24/09/2025 22:26 GMT+7

HLV Polking khẳng định CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã thắng thuyết phục trước Cebu, thay vì thắng nhờ may mắn.

HLV Polking tự hào về học trò

CLB CAHN đã giành 3 điểm đầu tay ở ASEAN Club Championship mùa này, khi đánh bại Dynamic Herb Cebu với tỷ số 1-0 ở màn thư hùng tối 24.9 trên sân Hàng Đẫy. Cebu đã phòng ngự kiên cường, nhưng bàn thắng phút 89 của Cao Pendant Quang Vinh giúp thầy trò HLV Alexandre Polking giữ lại chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng vượt vòng bảng.

"Chúng tôi bắt buộc phải thắng trận đấu này, nhưng không thể nói là đây là chiến thắng may mắn được. Ở trận đấu này, chúng tôi đã kiểm soát và làm chủ trận đấu, vì vậy đây không thể nói là thắng may mắn", HLV Polking khẳng định.

HLV Polking 'đừng nói CLB CAHN thắng may mắn', HLV Cebu cay đắng vì thua phút cuối- Ảnh 1.

HLV Polking phủ nhận CLB CAHN thắng may mắn

ẢNH: CLB CAHN

CLB CAHN thiếu vắng Quang Hải, Adou Minh và Bùi Hoàng Việt Anh ở trận này do chấn thương. Do đó, ông Polking đã bố trí trung vệ trẻ Phạm Lý Đức đá chính. Trong trận đấu không chịu nhiều sức ép, Lý Đức và các đàn anh Trần Đình Trọng, Hugo Gomes đã chơi ổn định, giúp CLB CAHN sạch lưới và chiến thắng. 

"Lý Đức là một cầu thủ có tinh thần chiến đấu cao. Hôm nay, Đức có trận đấu tốt", ông Polking động viên học trò. Nhà cầm quân người Đức cũng khen tân binh Stefan Mauk (cựu tuyển thủ U.23 Úc) khi đánh giá cầu thủ này "đẳng cấp, có tốc độ, giúp củng cố tuyến giữa CLB CAHN". 

HLV Polking cũng đánh giá cao trung vệ Đình Trọng, người đã chỉ huy hàng thủ chơi hiệu quả ở màn thư hùng với Cebu. 

"Đình Trọng rất kinh nghiệm. Vì hôm nay, chúng tôi có Lý Đức đá ở hàng thủ, nền tính thông tin của Đình Trọng với các vệ tinh xung quanh ở hàng phòng ngự rất quan trọng", HLV Polking nhận định.

HLV Polking 'đừng nói CLB CAHN thắng may mắn', HLV Cebu cay đắng vì thua phút cuối- Ảnh 2.

Đình Trọng (áo đỏ) có trận đấu tròn vai

ẢNH: MINH TÚ

Ở lượt trận thứ ba diễn ra ngày 3.12, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân Buriram United. Ở trận chung kết ASEAN Club Championship mùa trước, CLB CAHN hòa 3-3 với Buriram sau 120 phút, để rồi bại trận trên chấm luân lưu.

Sau hai lượt, CLB CAHN tạm xếp thứ ba với 3 điểm sau 2 trận, hiệu số 0. Buriram đứng cuối bảng với 2 trận hòa sau 2 trận. Đội thua ở trận đấu tại Buriram vào tháng 12 nhiều khả năng sẽ dừng bước ở vòng bảng. 

Trong khi đó, HLV Glenn Ramos của Cebu khẳng định: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi trong trận đấu với Tampines Rovers và cả trận đấu này. Toàn đội đã rất cố gắng, nhưng bàn thua phút cuối là điều kém may với Cebu. 

Dẫu sao tôi vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho các cầu thủ CLB CAHN. Họ là đội bóng mạnh, có khả năng kiểm soát tốt và sở hữu nhiều nhân tố chất lượng". 

Khám phá thêm chủ đề

POLKING CLB CAHN Cebu ASEAN Club Championship
