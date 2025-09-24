CLB CAHN thắng nghẹt thở á quân Philippines: Cao Pendant Quang Vinh ghi bàn quý hơn vàng

CLB CAHN hụt quả phạt đền vì VAR

Sau thất bại ngược 1-2 trong thế hơn người trước Pathum United, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) gặp sức ép phải thắng ở trận gặp Dynamic Herb Cebu ở lượt hai, diễn ra tối 24.9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Cebu cũng thua 1-3 trước Tampines Rovers ở vòng mở màn, nên cần thắng để níu kéo hy vọng đi tiếp.

Với lực lượng vượt trội, nổi bật có 5 ngoại binh (Hugo Gomes, Vitao, Stefan Mauk, Leo Artur, Rogerio Alves) cùng 2 Việt kiều (Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh), CLB CAHN đã dồn lên chiếm lĩnh thế trận.

CLB CAHN (áo đỏ) gặp khó trước thế trận phòng ngự của Cebu ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, đại diện Philippines dù non trẻ, nhưng không dễ bị khuất phục. Cebu đã pressing tốt ở tuyến giữa, buộc CLB CAHN phải dồn bóng ra biên để tạt bổng tìm cơ hội. Song, với hàng thủ cao to, hậu vệ đội khách đã hóa giải tốt các quả tạt, không cho mũi nhọn Rogerio Alves cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Cebu chủ yếu chơi phản công, dồn bóng dài vào khoảng trống hàng thủ CLB CAHN để lại khi dâng cao. Dù tấn công không nhiều, nhưng đội khách cũng đôi lần khiến cầu môn Nguyễn Filip gặp nguy hiểm.

Tấn công bế tắc, song CLB CAHN bất ngờ được đối thủ "tặng quà" ở phút 42. Pha mất bóng đáng trách của trung vệ Cebu tạo cơ hội cho Rogerio Alves đối mặt cầu môn, nhưng trước khung thành đã rộng mở, ngoại binh của CLB CAHN lại bấm bóng ra ngoài.

Trọng tài từ chối quả phạt đền của CLB CAHN sau khi xem lại pha quay chậm ẢNH: MINH TÚ

Phút 45, trong tình huống lăn xả chặn đường chuyền của Stefan Mauk, hậu vệ Cebu lại để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù vậy, sau khi nghe tham vấn của VAR, trọng tài đã xem lại pha quay chậm và kết luận hậu vệ đội khách để bóng sượt tay ở tư thế tự nhiên (khi xoạc bóng phòng ngự), do đó hủy quả phạt đền của CLB CAHN.

Tấn công tổng lực

Tỷ số 0-0 cùng lối chơi nhạt nhòa sau 45 phút đầu khiến CLB CAHN phải dồn lên gây áp lực ngay đầu hiệp 2.

Học trò HLV Alexandre Polking đã dồn ép ở hai biên triệt để hơn, với liên tục các quả tạt hướng vào vòng cấm để những "cây sào" như Rogerio Alves, Hugo Gomes, Alan Grafite hay Đình Bắc đánh đầu.

Phút 60, hàng thủ Cebu để lọt Rogerio băng vào, nhưng thủ môn đội khách đã giải nguy. Lập tức Gomes ập vào dứt điểm bồi song bóng lại ra ngoài đáng tiếc. Phút 63, Vitao thoát xuống đón đường chọc khe của Đình Trọng rồi căng trả ngược tuyến hai. Đình Bắc tung cú sút chìm nhưng không thắng được thủ môn Cebu. Bóng bật ra đúng chỗ Văn Đô chọn sẵn, tuy nhiên, pha dứt điểm chéo góc của tiền vệ CLB CAHN lại đi ra ngoài.

CLB CAHN gia tăng áp lực trong những phút cuối. Phút 70, Văn Đô sút phạt vượt qua hàng rào nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Cebu.

Nỗ lực của CLB CAHN đổi lấy bàn thắng muộn đầy cảm xúc của Cao Pendant Quang Vinh. Từ quả tạt ở cánh phải, Quang Vinh đã tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Cebu để ập vào dứt điểm bồi cận thành, ấn định chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho CLB CAHN. Quang Vinh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Phát biểu sau trận, Quang Vinh nhận xét đội Cebu đã khiến đội CAHN gặp nhiều khó khăn. Và 3 điểm có được, đội CAHN đã thi đấu kiên cường.

Đánh bại Cebu, CLB CAHN có 3 điểm đầu tiên tại ASEAN Club Championship. Đội đương kim á quân tạm vươn lên vị trí thứ ba bảng A.







