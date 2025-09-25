Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
ASEAN Club Championship:

CLB CAHN nhọc nhằn níu hy vọng

Hồng Nam
Hồng Nam
25/09/2025 05:59 GMT+7

Bàn thắng ở phút 89 của Cao Pendant Quang Vinh giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành 3 điểm đầu tiên đầy nhọc nhằn tại ASEAN Club Championship.

BẤT LỰC TRƯỚC "BÊ TÔNG"

CLB CLB CAHN có lẽ đã hình dung viễn cảnh đối thủ Dynamic Herb Cebu (Philippines) sẽ đổ bê tông ở màn thư hùng diễn ra tối 24.9 trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á). Tuy nhiên, các học trò của HLV Alexandre Polking lại chuẩn bị đấu pháp không đủ sắc sảo.

CLB CAHN nhọc nhằn níu hy vọng- Ảnh 1.

CLB CAHN (trái) có chiến thắng khó nhọc

ẢNH: MINH TÚ

Dù cầm bóng vượt trội, nhưng trước đối thủ pressing quyết liệt ở tuyến giữa, CLB CAHN chỉ có thể tấn công ở hai biên, rồi tạt vào cho những cầu thủ cao lớn như tiền đạo Rogerio Alves hay trung vệ Hugo Gomes tìm vận may. Trong hiệp 1, đấu pháp này không làm khó được Cebu. Với hàng thủ có thể hình lý tưởng, Pinto cùng đồng đội hóa giải thành công hầu hết các quả tạt của CLB CAHN.

Các pha lên bóng của chủ nhà như thể… húc đầu vào tường, trước đối thủ phòng thủ chặt chẽ và bọc lót tốt. Sai lầm của Cebu chỉ xuất hiện cuối hiệp 1, khi trung vệ đội khách để mất bóng khó hiểu, tạo cơ hội cho Rogerio Alves băng xuống đối mặt. Dù vậy, trước cầu môn rộng mở, Alves lại dứt điểm chệch cột dọc.

CLB CAHN ghi bÀN THẮNG QUÝ GIÁ 

Khi bảng điện tử hiện thống kê CLB CAHN dứt điểm 13 lần (trúng đích 3) nhưng không ghi được bàn thắng, nỗi ám ảnh về những trận đấu phung phí cơ hội đã trở lại với đại diện VN.

CLB CAHN đã thua ngược Pathum United (Thái Lan) 1-2 ở lượt trước bởi dứt điểm hỏng ăn rất nhiều. Hiệp 2 trận đấu với Cebu như thước phim quay chậm tái hiện những vấn đề cũ mà thầy trò HLV Polking gặp phải: kiểm soát tốt tuyến giữa, áp sát cầu môn, song lại nóng vội và thiếu quyết đoán khi đường vào khung thành đã mở toang. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú sút hỏng của Đình Bắc ở phút 62, khi trước mặt tiền đạo khoác áo số 9 chỉ còn thủ môn Cebu.

Nhưng, bàn thắng của Cao Pendant Quang Vinh ở phút 89 đã kéo CLB CAHN trở lại đường ray chiến thắng. Quả tạt từ cánh phải tạo ra tình huống lộn xộn, mà phải chờ đến cú sút thứ ba, CLB CAHN mới xuyên thủng được lưới Cebu. Một bàn thắng… vất vả, khép lại trận đấu vất vả cho CLB CAHN.

Chiến thắng trước Cebu giúp CLB CAHN vươn lên hạng ba với 3 điểm sau 2 trận (hiệu số 0). Dù vậy, chặng đường giành vé vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Polking còn gian nan. CLB CAHN sẽ phải đối mặt với đương kim vô địch Buriram United, chưa kể còn có Selangor (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore) đều là đối thủ khó chơi. Đội bóng của HLV Polking nằm ở bảng đấu rất khó khăn, mà mỗi trận đấu gặp đội dưới cơ như Cebu đều là cơ hội để thắng trận và hoàn thiện lối đá.

Ở trận tiếp theo, CLB CAHN sẽ làm khách trên sân Buriram (3.12). Chuyến đi tới Thái Lan không chỉ tái hiện trận chung kết lượt về đầy nuối tiếc của CLB CAHN mùa trước (thua trên chấm luân lưu), mà còn là thử thách cực đại cho tham vọng của đại diện V-League. CLB CAHN sẽ gặp đối thủ mạnh nhất, ở hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn nhất. Tuy nhiên, nếu vượt qua được "pháo đài" Chang Arena của Buriram với ít nhất 1 điểm mang về, thầy trò HLV Polking xứng đáng trở lại đường đua chinh phục ASEAN Club Championship.

Xem thêm bình luận