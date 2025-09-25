Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Căng thẳng ‘chung kết’ ngược Hà Nội - Thanh Hóa, ai thua xuống đáy

Hồng Nam
Hồng Nam
25/09/2025 10:21 GMT+7

Lịch thi đấu 'dễ thở' trong 2 trận tới là cơ hội vàng để CLB Hà Nội thoát khỏi nhóm cuối, nhằm trở lại đường đua vô địch.

Lịch thi đấu không nhẹ nhàng cho CLB Hà Nội

CLB Hà Nội đang có khởi đầu kém bậc nhất lịch sử, với 5 trận toàn hòa và thua kéo dài từ V-League (chỉ đứng hạng 11) đến Cúp quốc gia. Bên cạnh phong độ trồi sụt của các ngoại binh và trụ cột, cuộc khủng hoảng của đội bóng thủ đô còn đến từ lịch thi đấu khó khăn và gập ghềnh, khiến mỗi sai sót đều bị khai thác triệt để dẫn đến thất bại.

Cụ thể, chỉ trong 5 trận đầu mùa, đã có tới 3 trận CLB Hà Nội phải gặp những đội mạnh nhất hiện tại như CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Thể Công Viettel, chưa kể trận ra quân gặp CLB Công an TP.HCM vốn đang tràn đầy hưng phấn nhờ cuộc thanh lọc lực lượng. 

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Căng thẳng ‘chung kết’ ngược Hà Nội - Thanh Hóa, ai thua xuống đáy- Ảnh 1.

CLB Hà Nội (áo vàng) chưa biết thắng ở V-League 2025 - 2026

ẢNH: MINH TÚ

Đã qua rồi thời CLB Hà Nội "đánh đâu thắng đó" với bộ khung đội hình vượt trội phần còn lại của V-League. Giờ trong tay quyền HLV trưởng Yusuke Adachi chỉ còn những trụ cột đã bước qua thời kỳ hoàng kim, lứa trẻ chưa kịp trưởng thành, còn các ngoại binh chơi dưới phong độ.

Dù vậy, bản lĩnh vẫn là điểm mạnh mà thời gian chưa thể lấy đi ở CLB Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên, đội Hà Nội là tập thể duy nhất liên tục nằm trong tốp 3 V-League suốt 15 năm qua. Kinh nghiệm đua đường trường giúp CLB Hà Nội dù không ít lần "khởi đầu nan", nhưng vẫn về đích an toàn. 

Quan trọng là, đội bóng thủ đô có một cú bật đủ xa để trở lại đường đua. Cú bật ấy có thể đến ở màn thư hùng với CLB Thanh Hóa, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 26.9.

Có quá nhiều khó khăn bủa vây khiến CLB Thanh Hóa đang rơi tự do xuống tận vị trí 13 - áp chót bảng xếp hạng (hòa 2, thua 2 sau 4 vòng). Ngồi ghế huấn luyện là ông Choi Won-kwon, cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam. Ông Choi giỏi chuyên môn, nhưng chưa từng huấn luyện ở V-League. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa tạo dấu ấn chiến thuật trong 4 trận đấu, khi từ cách pressing, triển khai đội hình đến tổ chức lối chơi, CLB Thanh Hóa vẫn phảng phất dư bị cựu HLV Velizar Popov để lại.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Căng thẳng ‘chung kết’ ngược Hà Nội - Thanh Hóa, ai thua xuống đáy- Ảnh 2.

Áp lực đè nặng lên vai ông Choi Won-kwon

ẢNH: CLB THANH HÓA

Nhưng, đội hình CLB Thanh Hóa không còn tốt như thời HLV Popov nắm quyền. Việc phải trông cậy vào những sao trẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn... khiến đội bóng xứ Thanh thiếu ổn định và vững chãi. Cộng với dàn ngoại binh chưa kịp thích nghi, CLB Thanh Hóa đang đạt phong độ thấp.

Việc gặp đội bóng còn khó khăn hơn mình là cơ hội để CLB Hà Nội lấy trọn 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Adachi cần nhớ bài học từ trận hòa 0-0 với HAGL ở vòng 2. Những đối thủ ở thế "chân tường" như HAGL hay CLB Thanh Hóa luôn lì lợm và khó đoán. Vòng trước, đội bóng xứ Thanh chỉ cần 20 phút để ép ngược, gỡ hòa và suýt đánh bại Hải Phòng trong thế bị dẫn 2 bàn. 

Tinh thần thi đấu vẫn luôn là điểm mạnh của CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, nếu lúc này còn không thắng được đội bóng xứ Thanh, có lẽ CLB Hà Nội... khó thắng đội nào khác ở V-League.

Chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội bứt lên, trong khi đội thua nhiều khả năng rơi xuống đáy bảng. 

"Trong bóng đá, không đạt được kết quả tốt luôn đồng nghĩa với áp lực. Song, cầu thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận và vượt qua. Toàn đội phải nỗ lực chơi với phong độ và quyết tâm cao nhất để mang về chiến thắng cho CLB Hà Nội", tiền đạo Phạm Tuấn Hải khẳng định. 

Trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội và Thanh Hóa diễn ra vào 19 giờ 15 ngày 26.9 trên sân Hàng Đẫy.

Xem thêm bình luận