Bóng đá Việt Nam

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/09/2025 21:35 GMT+7

Cú đúp của Lâm Ti Phông giúp CLB Nam Định - chỉ còn 10 người trong hiệp 2 - vất vả đánh bại nhà ĐKVĐ Campuchia CLB Preah Khan Reach Svay Rieng FC (PKR Svay Rieng) trong trận mở màn ASEAN Club Championship.

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng- Ảnh 1.

Lâm Ti Phông tỏa sáng với cú đúp giúp CLB Nam Định hạ gục PKR Svay Riêng

ảnh: Minh Tú

Lâm Ti Phông lập cú đúp cho CLB Nam Định

Mùa giải này CLB Nam Định khởi đầu khá chuệch choạc khi thua SLNA 1-2, bị CLB CA TP.HCM cầm hòa 0-0 trước khi để Ninh Bình FC đánh bại với tỷ số 0-2 ở vòng 4 V-League vừa qua.

Do vậy, ở trận ra quân ở đấu trường ASEAN Club Championship diễn ra vào tối 25.9, đội bóng thành Nam rất cần một chiến thắng thuyết phục trước PKR Svay Rieng để tự tin trở lại V-League một cách mạnh mẽ.

Trên sân nhà Thiên Trường, HLV Vũ Hồng Việt đã tung vào sân từ đầu các nội binh A Mít, Văn Kiên, Văn Công, Lâm Ti Phông bên cạnh dàn ngoại binh hùng hậu Caique, Lucas, Eid Mahmoud, Kristoffer, Mauzi Tau, Dijsk và Amorim.

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng- Ảnh 2.

A Mít đi bóng trước cầu thủ đến từ Campuchia

ảnh: CLB Nam Định

Có thể thấy dư âm từ những trận thi đấu không tốt trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác thi đấu của các cầu thủ CLB Nam Định. Họ nhập cuộc chậm chạp, có thời điểm để đối thủ từ Campuchia chơi lấn lướt, tạo ra các cơ hội khá nguy hiểm.

Đến phút 36, trong tình huống tấn công nhuần nhuyễn hiếm hoi có được trong hiệp 1, Lâm Ti Phông đã có cú đặt lòng căng như kẻ chỉ mở tỷ số cho CLB Nam Định, trong sự sững sờ vì bất ngờ của thủ môn đối phương.

Bàn thắng này đã phá vỡ những gánh nặng tâm lý, giúp hàng công CLB Nam Định chơi thanh thoát và bùng nổ hơn, như cách Lâm Ti Phông phối hợp để Kristoffer cứa lòng dội cột, trước khi anh lao vào nâng đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 40.

Nghẹt thở hiệp 2

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng- Ảnh 3.

CLB Nam Định đã tìm lại niềm vui chiến thắng

ảnh: Minh Tú

Cách biệt 2 bàn sau hiệp 1 khiến trận đấu ngỡ như an bài, nhưng bước ngoặt bất ngờ đến ở phút 59 sau khi từ một pha tranh chấp không có gì đặc biệt, Eid Mahmoud nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành động không đẹp, đá vào cầu thủ PKR Svay Rieng khi đó đã ngã xuống sân.

Việc chỉ còn 10 người trên sân buộc CLB Nam Định phải lùi thấp đội hình để bảo đảm phòng ngự trước đối thủ có thể lực tốt và rất quyết tâm tìm bàn gỡ với dàn ngoại binh to khỏe, trong đó có tình huống Kwame Peprah sút dội xà ngang ở phút 64.

Việc CLB Nam Định phòng ngự số đông trên 1/3 phần sân nhà đã khiến nhà đương kim vô địch Campuchia gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập khu vực cấm địa, cho đến khi khi Patrick Monteiro bất ngờ sút xa, bóng chạm trung vệ Lucas đổi hướng vào lưới ở phút 81.

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng- Ảnh 4.

Lâm Ti Phông nổi bật với 2 bàn thắng và cách chơi bóng lăn xả

ảnh: CLB Nam định

Rất may sự kiên trì bền bỉ đã giúp CLB Nam Định bảo toàn được chiến thắng 2-1 sít sao trước PKR Svay Rieng để tạm thời bằng điểm với đối thủ này, xếp sau đội đầu bảng JDT (2 trận, 6 điểm) ở bảng B ASEAN Club Championship. 

Nhưng việc hao tổn quá nhiều sức lực, với hơn 35 phút đồng hồ phải căng mình phòng ngự trong thế thiếu người sẽ đặt ra một thách thức mới cho CLB Nam Định, trước khi gặp CLB CAHN tại V-League chỉ sau đây 3 ngày.



Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Lâm Ti Phông ASEAN Club Championship PKR Svay Rieng Eid Mahmoud Nam Định
