Malaysia sắp bị AFC xử thua 0-3: Đội tuyển Việt Nam rộng đường đến Asian Cup 2027

FIFA kết luận Malaysia dùng cầu thủ không hợp lệ

Tối 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có kết luận điều tra về nghi vấn đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có màn thư hùng với đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 (Malaysia thắng 4-0 ở trận đấu này).

Cụ thể, theo thông báo từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa đến Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jakil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Điều này đồng nghĩa, chắc chắn đội tuyển Malaysia sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng tới 7 cầu thủ không hợp lệ.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn trở lại ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận, hiệu số +8 (nhờ chiến thắng 5-0 trước Lào và 3-0 trước Malaysia). Malaysia chỉ còn 3 điểm sau 2 trận (hiệu số -1). Với việc có điểm số, hiệu số áp đảo Malaysia và mạnh vượt trội hai đội còn lại ở bảng đấu là Lào và Nepal, đội tuyển Việt Nam đang rộng đường tới Asian Cup 2027 hơn bao giờ hết.

Nếu giành trọn vẹn 9 điểm trước Lào và Nepal (2 trận đi về) ở 3 trận tới, thì trong màn thư hùng với Malaysia vào tháng 2.2026, nếu đội tuyển Việt Nam thua dưới 3 bàn cũng chắc chắn đến Asian Cup 2027 (nếu Malaysia cũng thắng 3 trận tới). Ở trận tái đấu Malaysia, đội tuyển Việt Nam còn có ưu thế sân nhà, cùng tâm lý đang lên cao khi trở lại từ "cửa tử".

Án phạt dành cho Malaysia đã mang lại lợi thế "trời cho" dành cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần nắm bắt cơ hội này để đoạt vé tới vòng chung kết.