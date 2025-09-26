Ông Kim mở khóa U.23 Việt Nam, mài sắc miếng đánh tấn công

Đình Bắc và Văn Khang tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thói quen kỳ lạ của U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng ở các trận chính thức, ghi đến 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu hàng công đa dạng phong cách.

Theo thống kê, ngoại trừ tiền đạo Đình Bắc và trung vệ Hiểu Minh mỗi người có cho riêng mình 2 pha lập công thì 8 bàn thắng còn lại chia đều cho 8 cái tên, cho thấy ai cũng sẵn sàng ghi bàn cho đội bóng.

Thông số này cho thấy sự đồng đều, đa dạng trong các mũi tấn công trong tay ông Kim. Tất nhiên, điều đó cũng đem đến nỗi lo về việc đội tuyển U.23 Việt Nam chưa tìm ra tay săn bàn chủ lực.

Ngọc Mỹ đã có 1 bàn cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Điều này dẫn đến việc có đến 5/7 trận đấu đội U.23 Việt Nam chỉ thắng với chỉ 1 bàn cách biệt, trong đó có 3 trận thắng tối thiểu 1-0 và 2 trận thắng sít sao 2-1.

Có thể thấy, đội U.23 Việt Nam thiếu mẫu tiền đạo sắc bén như Quang Hải tại giải U.23 châu Á ở Thường Châu năm 2018, hay Tiến Linh - Đức Chinh trong tấm HCV SEA Games 2019, Xuân Son trong chức vô địch AFF Cup 2024…

Thói quen "bủn xỉn" bàn thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam xuất phát từ lý do con người, cộng thêm HLV Kim Sang-sik thường xuyên chọn lối chơi nhập cuộc chắc chắn, bào mòn thể lực đối thủ trước khi tăng tốc và kết liễu trong hiệp 2.

Ông Kim mài sắc miếng đánh cho U.23 Việt Nam

Ông Kim cần cải thiện hiệu suất ghi bàn cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Tư duy chơi bóng chắc chắn thể hiện khá rõ ở vòng loại U.23 châu Á khi U.23 Việt Nam bóp nghẹt lối chơi khiến U.23 Yemen chỉ tung ra được 3 cú sút, so với 8 của U.23 Việt Nam. U.23 Singapore thậm chí chỉ sút được 1 trái (U.23 Việt Nam là 7), tỷ lệ dứt điểm trước U.23 Bangladesh là 12-2.

Nhưng để chinh phục tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan và đi xa ở giải U.23 châu Á 2026 thì chỉ phòng ngự là không đủ, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ phải mài sắc hơn nữa các miếng đánh để kết liễu đối thủ từ số lượng cơ hội ít ỏi.

Thực tế trên sân Việt Trì ở vòng loại giải U.23 châu Á 2026 chỉ ra các chân sút của chúng ta đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm liên tục dội khung thành ra ngoài, hoặc xử lý thiếu chính xác hay đơn giản là vội vàng nên sút quá lành.

Ngọc Mỹ đang hòa nhập tốt ở đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Vào đầu tháng 10 tới, ông Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal trên sân Bình Dương (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (ngày 14.10).

Song song đó, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ nhận nhiệm vụ mài nhuyễn hơn nữa hàng công U.23 Việt Nam, đặc biệt là các pha phối hợp ở sát khu vực cấm địa đối thủ để cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ngoài ra, ông Kim cũng sẽ tìm cách khích lệ, thậm chí khích tướng nếu gọi những Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Viktor, Ngọc Mỹ… lên đội tuyển Việt Nam ở kỳ FIFA Days tháng 10. Trọng tâm là giúp họ tự tin hơn ở các nhịp xử lý cuối cùng.

Một pha sút vô lê của Xuân Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Việc được tập chung và cạnh tranh cùng, chứng kiến các pha xử lý gọn gàng nhưng hợp lý đúng lúc, đúng chỗ từ các đàn anh kỳ cựu như Tiến Linh, Tuấn Hải sẽ tạo ra sự gợi mở giúp những cầu thủ U.23 Việt Nam hoàn thiện kỹ năng dứt điểm hơn.

Một điểm rất quan trọng khác, ông Kim sẽ cần tận dụng việc toàn bộ đội U.23 Việt Nam đều đang chơi ở V-League để tiếp tục làm công tác tâm lý vốn là sở trường của mình, giúp các chân sút trẻ có được sự bình tĩnh và tự tin hơn khi bước ra sân để phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Cuối cùng, quãng thời gian tập trung cùng nhau sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng để xác định được bộ khung đá chính trên hàng công, từ đó những trụ cột sẽ mài giũa cùng nhau để tìm kiếm được sự ăn ý cần thiết, giúp tăng tốc độ và hiệu quả các pha phối hợp sát vòng cấm địa đối phương.