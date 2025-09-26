Nóng: HLV Kim đã được báo tin đội tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ gian lận trận thắng Việt Nam

Đội tuyển Malaysia bị FIFA cáo buộc gian lận

Tối 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cáo buộc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ và giả mạo giấy tờ ở trận gặp Việt Nam (vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6).

Cụ thể, FIFA nêu rõ: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc.

Cả 7 cầu thủ đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10.6.2025 (trận này đội Malaysia thắng tỷ số 4-0).

HLV Kim Sang-sik cùng học trò thắp lại hy vọng dự Asian Cup 2027 ẢNH: MINH TÚ

Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano", FIFA cho biết thêm.

Cũng theo FIFA: "Sau các thủ tục tố tụng thông thường, Ủy ban kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng).

Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).

Các cầu thủ nói trên cũng bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định".

Như vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ xử thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-3 ở trận gặp Việt Nam. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu với 6 điểm sau 3 trận, hiệu số +8 (thắng Lào 5-0 và Malaysia 3-0). Còn Malaysia tụt xuống nhì bảng với 3 điểm, hiệu số -1 (thắng Nepal 2-0, thua Việt Nam 0-3).

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) trả giá vì gian lận ẢNH: NGỌC LINH

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik đã nhận được thông tin này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cập nhật liên tục diễn biến. Với án phạt dành cho Malaysia, ông Kim và VFF sẽ họp bàn để có những bước đi căn cơ trong phần còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cởi bỏ sức ép cho HLV Kim Sang-sik

Còn nhớ, sau trận thua 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6, HLV Kim Sang-sik đã nhận hết trách nhiệm về mình.

"Tôi cảm thấy có lỗi với các CĐV Việt Nam đã đi quãng đường xa tới xem đội thi đấu tại Malaysia, cũng như khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Chúng tôi đã cố gắng phân tích Malaysia nhiều nhất có thể, nhưng các cầu thủ nhập tịch mới của đối thủ hôm nay thể hiện tốt hơn những gì ban huấn luyện dự liệu. Malaysia đã mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không né tránh, mà nhận mọi trách nhiệm sau thất bại. HLV Kim trăn trở khi đội tuyển Việt Nam phơi áo tại Bukit Jalil, nhưng thay vì đổ lỗi, ông khẳng định toàn đội phải nỗ lực chuẩn bị cho màn lội ngược dòng.

Sau hôm nay, HLV Kim Sang-sik đã có thể giải tỏa phần nào áp lực. Án phạt từ FIFA (và sắp tới là Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC) sẽ là đòn giáng mạnh lên Malaysia, trong khi đó, với sự trong sạch của mình, đội tuyển Việt Nam đang tiến gần ngưỡng cửa Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, vẫn còn tới 4 trận đấu trước mắt, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải bình tĩnh, tập trung và đi từng bước thận trọng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không được chủ quan, đặc biệt khi tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026.

Dù không còn 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng Malaysia vẫn là đối thủ đáng gờm. Đội tuyển Việt Nam phải rất nỗ lực để cơ hội không tuột khỏi tầm tay. Thầy trò ông Kim sẽ chiến đấu đến cùng cho tấm vé dự Asian Cup!