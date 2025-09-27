Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt của FIFA: Cả Đông Nam Á chờ đợi

Đồng Nguyên Khang
27/09/2025 00:00 GMT+7

Trong tuyên bố mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định đã làm thủ tục cho các cầu thủ một cách minh bạch và sẽ kháng cáo để toàn vẹn danh dự cho bóng đá nước này.

LĐBĐ Malaysia nói gì?

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đăng thông báo với nội dung cụ thể như sau:

"Chúng tôi đã nhận được quyết định chính thức từ FIFA liên quan đến trường hợp các cầu thủ nhập tịch. FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan và bản thân FAM đã hành động một cách thiện chí và minh bạch trong suốt quá trình này.

FAM đã quản lý tất cả các tài liệu và thủ tục liên quan một cách minh bạch theo đúng các hướng dẫn đã đề ra. Trên thực tế, FIFA trước đó đã xem xét trình độ của các cầu thủ và chính thức xác nhận rằng họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Liên quan đến quyết định này, FAM sẽ kháng cáo quyết định và sẽ sử dụng tất cả các kênh và thủ tục pháp lý hiện có để đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Malaysia luôn được bảo vệ.

FAM vẫn cam kết hành động kiên quyết, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan để đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và trên tinh thần thể thao. Bất kỳ diễn biến nào liên quan đến quá trình kháng cáo và các bước tiếp theo của FAM sẽ được thông báo cho công chúng theo thời gian".

LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt của FIFA: Cả Đông Nam Á chờ đợi- Ảnh 1.

Joao Figueiredo là một trong những cầu thủ của đội tuyển Malaysia vướng gian lận giấy tờ

ẢNH: NGỌC LINH

FAM có 10 ngày

Tối 26.9 (giờ Việt Nam), FIFA thông báo FAM đã gian lận trong quá trình nhập quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. Cả 7 cầu thủ này đều đã ra sân trong trận thắng đội tuyển VN 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup, diễn ra hồi tháng 6 trên sân Bukit Jalil. Ủy ban Kỷ luật của FIFA quyết định phạt FAM 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, tương đương 11 tỷ VND). 7 cầu thủ cũng phải nộp phạt 2.000 CHF (hơn 66 triệu VND)/người. Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra.

FAM sẽ có 10 ngày để kháng cáo. Sau đó, FIFA cũng như AFC sẽ ra những quyết định cuối cùng. Nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị hủy chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và bị xử thua 0-3.

