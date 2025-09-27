Đội tuyển Malaysia bị phạt nặng vì giả mạo giấy tờ: Sếp lớn AFC lên tiếng

Tối 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cáo buộc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ và giả mạo giấy tờ ở trận gặp Việt Nam (vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6).

AFC đang chờ...

Được biết, AFC theo dõi sát sao sự việc này. Dù vậy, AFC vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến hành vi gian lận của FAM. "Tổ chức của chúng tôi đang chờ toàn bộ bản án và quyết định từ Tòa án Bóng đá FIFA liên quan đến tính hợp lệ cầu thủ (của đội tuyển Malaysia – PV)", dẫn lời Tổng thư ký AFC - ông Datuk Seri Windsor John từ trang New Straits Times.

Joao Vitor Brandao Figueiredo ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia vào lưới Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng); các cầu thủ bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ/người cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng); các cầu thủ nói trên cũng bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

FIFA thông báo: "FAM và các cầu thủ sẽ có 10 ngày kháng cáo. Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét".

Theo trang FPT Bóng đá, tại AFC Champions League Two năm ngoái, Sanfrecce Hiroshima sử dụng một cầu thủ trái phép trước Lion City Sailors. Họ thắng trận 6-1 nhưng ngay sau đó bị xử thua 0-3.



FIFA thông báo trên trang chủ: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) và 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo. Khi gửi yêu cầu cho FIFA, FAM đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa những cầu thủ trên vào sân. Cả 7 cầu thủ đều thi đấu cho Malaysia gặp Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10.6.2025. Sau đó, FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách tham dự của Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano".

