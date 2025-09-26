Ngoài trận Việt Nam, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 thêm trận nào?

Tối 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cáo buộc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ và giả mạo giấy tờ ở trận gặp Việt Nam (vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6). FIFA nêu rõ: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo".

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Theo đó, cả 7 cầu thủ nêu trên đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10.6. Ở trận này, đội Malaysia thắng đậm Việt Nam với tỷ số 4-0.

Cầu thủ không hợp lệ của Malaysia ghi bàn vào lưới Nepal

Bên cạnh trận thắng Việt Nam, đội tuyển Malaysia cũng sử dụng cầu thủ không hợp ở trận thắng Nepal với tỷ số 2-0 hôm 25.3. Trong đó, Hector Alejandro Hevel Serrano là người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Malaysia.

Hector Alejandro Hevel Serrano là một trong số những cầu thủ không hợp lệ mà đội tuyển Malaysia đã sử dụng ẢNH: CMH

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ xử thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-3 ở trận gặp Việt Nam. Và khả năng cao, AFC cũng sẽ xử thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-3 ở trận gặp Nepal. Nếu trường hợp này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 3 trận, hiệu số +8 (thắng Lào 5-0 và thắng Malaysia 3-0), còn Malaysia xuống đứng chót bảng với 0 điểm, hiệu số -6 (thua Nepal 0-3, thua Việt Nam 0-3).

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik đã nhận được thông tin này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cập nhật liên tục diễn biến. Với án phạt dành cho Malaysia, ông Kim và VFF sẽ họp bàn để có những bước đi căn cơ trong phần còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027.