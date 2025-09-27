Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngoài bê bối bóng đá Malaysia, FIFA từng ‘buốt óc’ cỡ nào vì nạn gian lận nhập tịch?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/09/2025 11:46 GMT+7

Malaysia không phải trường hợp đầu tiên nhập tịch trái quy định và nhận án phạt nặng từ FIFA. Năm 2017, Timor Leste vướng phải một trong bê bối lớn nhất lịch sử.

Timor Leste nhập tịch 'lậu' 12 cầu thủ

Về mặt tiền phạt, Malaysia phải nộp cho FIFA khoản lớn hơn nhiều so với Timor Leste. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải chịu phạt 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ Thụy Sĩ, tương đương 11 tỷ VND). Trong khi đó, số tiền phạt mà Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FTF) phải nộp chỉ là 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng).

Tuy nhiên, mức độ vi phạm của Timor Leste là lớn hơn nhiều. Theo kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật FIFA, FTF đã nhập tịch "lậu" cho 12 cầu thủ, sử dụng 9 cầu thủ trong các trận đấu chính thức trong giai đoạn 2015-2017. Những cầu thủ này đã sử dụng giấy tờ gian lận, trái quy định, cụ thể là khai man về mối quan hệ huyết thống ở Timor Leste để có thể thi đấu trong 29 trận đấu quốc tế, trong đó có 7 trận thuộc vòng loại Asian Cup 2019.

Từ vụ Malaysia bị phạt nặng, lật lại những lần AFC xử thua vì sai phạm cầu thủ

Sau đó, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngay lập tức loại đội tuyển Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023. Những trận đấu họ đã sử dụng cầu thủ trái quy định ở vòng loại Asian Cup 2019 bị xử thua 0-3. FTF ban đầu bị phạt 20.000 USD, nhưng tổng số tiền phạt lên đến 76.000 USD khi cộng thêm các khoản phạt dành cho các cá nhân liên quan. Tổng thư ký FTF Amandio de Araujo Sarmento cũng bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 7 năm, sau đó tăng lên thành 10 năm.

Ngoài bê bối bóng đá Malaysia, FIFA từng ‘buốt óc’ cỡ nào vì nạn gian lận nhập tịch?- Ảnh 1.

Đội tuyển Timor Leste từng vi phạm nặng hơn Malaysia hiện tại

ẢNH: AP

Bolivia từng bị tước điểm ở vòng loại World Cup 2018

Ngoài việc nhập tịch "lậu", bóng đá thế giới còn chứng kiến nhiều vụ gian lận sử dụng cầu thủ theo hình thức khác. Một trong những vụ gian lận khá đình đám là của Bolivia, diễn ra hồi năm 2016. Đội tuyển Nam Mỹ này đã sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc Paraguay là Nelson Cabrera trong trận thắng Peru 2-0 và trận hòa 0-0 với Chile ở vòng loại World Cup 2018.

Tuy nhiên, Cabrera không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Bolivia vì anh không đáp ứng được điều kiện sống liên tục tại nước sở tại trong vòng 5 năm liên tiếp trước khi nhập quốc tịch. Đây là một trong những điều kiện quan trọng của FIFA trong việc nhập quốc tịch mà không có gốc gác nước sở tại. Sau khi nhận được khiếu nại từ Peru và Chile, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã tuyên bố Bolivia bị hủy kết quả, bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu đó. Tòa án Trọng tài Thể thao cũng giữ nguyên án phạt này, khiến đội tuyển Bolivia mất 4 điểm và sau đó lỡ hẹn với World Cup 2018.

Ngoài ra, FIFA cũng từng ra án phạt cho nhiều đội tuyển vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện như Syria (năm 2011, sử dụng George Mourad, người đã thi đấu 2 trận cho đội tuyển Thụy Điển), Cape Verde (năm 2013, sử dụng Fernando Varela, cầu thủ đang bị treo giò)... Tuy nhiên, những trường hợp như của Timor Leste và Malaysia là nghiêm trọng nhất bởi 2 liên đoàn bóng đá đã làm giả mạo giấy tờ.

Xem thêm bình luận